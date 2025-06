Versie 2.28.1 van deCONZ is uitgekomen. DeCONZ is een Zigbee-gateway ontwikkeld door Dresden Elektronik. Met deze gateway is het mogelijk om Zigbee-apparaten van verschillende fabrikanten aan te sturen door middel van de Phoscon-webapp. De deCONZ-gateway is los te gebruiken, maar ook in combinatie met verschillende domotica-applicaties zoals Home Assistant, Domoticz en openHAB. De software kan alleen gebruikt worden in combinatie met een ConBee-USB-stick of een RaspBee Shield voor de Raspberry Pi. Meer informatie over deCONZ kan op ons forum worden gevonden. De changelog sinds versie 2.27.6 kan hieronder worden gevonden.

deCONZ version 2.28.1 This release just marks the v2.28.0-beta as stable version. deCONZ version 2.28.0-beta Device Support DDF for Aqara wall outlet H2 EU (WP-P01D) #7846

DDF for Sonoff Zigbee Water Leak Sensor(SNZB-05P) #7843

DDF for Woox water leak sensor R7050 (_TZ3000_arw23zcs) #7878

DDF for Tuya water leak clone (_TZ3000_wuep9zng) #7886

DDF for Legrand Contactor #7879

DDF for Aqara Dual Relay Module T2 (DCM-K01) #7847

DDF for Tuya PIR 24G radar sensor (ZG-204ZM) #7865

DDF for Nous B3Z 2 gang switch module (_TZ3000_aaifmpuq) #7869

DDF for Third Reality smart plug 3RSPE01044BZ #7875

DDF clone for Blitzwolf BW-SHP13 (_TZ3000_3ooaz3ng) #7838

DDF for SONOFF motion sensor SNZB-03P #7830

DDF for Nedis smoke sensor (_TYZB01_wqcac7lo) #7815

DDF for icasa Zigbee Dimmer Pro ICZB-IW21D #7828

DDF for icasa Zigbee On/Off Switch PRO ICZB-IW21SW #7829

DDF for ADEO 16 A plug LDSENK02F #7855

DDF for Develco/frient electricity meter interface 2 EMIZB-141 #7850 Enhancements REST-API always return Content-Length header #7882

Removal of legacy code for various devices #7822

Correct Xiaomi internal model ID for Aqara T1 temp/hum sensor #7825

Make state/alert customizable through DDF #7839

Ubisys H1 Manufacturer-specific attributes #7831

Improve Display of vendor and product Keys in DDF Store #7794 Bug Fixes Fix open Phoscon App when just entering IP address as URL

Fix manufacturer specific cluster attributes with same ID as default attributes not being displayed/populated correctly #deconz/2

Fix RAttrOtaVersion item null pointer check #7883

Make ResourceItemDescriptors index based #7880

Add guards in ResourceItem and Device Access #7877

Fix potential SEGV in Mueller effects #7873

Make DDF manufacturer name matching case insensitive #7864