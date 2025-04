Versie 2.23.2 van deCONZ is uitgekomen. DeCONZ is een Zigbee-gateway ontwikkeld door Dresden Elektronik. Met deze gateway is het mogelijk om Zigbee-apparaten van verschillende fabrikanten aan te sturen door middel van de Phoscon-webapp. De deCONZ-gateway is los te gebruiken, maar ook in combinatie met verschillende domotica-applicaties zoals Home Assistant, Domoticz en openHAB. De software kan alleen gebruikt worden in combinatie met een ConBee-usb-stick of een RaspBee Shield voor de Raspberry Pi. Meer informatie over deCONZ kan op ons forum worden gevonden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Enforce HTML cache invalidation in browsers for all Javascript files referenced in HTML, as well as Javascript files with additional imported ES modules. This mitigates problems where after an update the Phoscon App isn't loaded in a consistent state, for which the workaround was to clear the browser cache. The workaround could still fail when reverse proxies such as nginx were in play too.