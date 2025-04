Samsung Magician 8.0.0

Samsung heeft versie 8.0 van Magician uitgebracht. Met dit programma kan een solid state drive van Samsung worden beheerd. Zo kan onder meer de gezondheid van de ssd in de gaten worden gehouden, kan de firmware worden bijgewerkt en kunnen statistieken worden ingezien en instellingen worden aangepast. Ook kunnen diverse tests worden uitgevoerd en geeft het programma aan of je een echte of namaak-Samsung-ssd hebt. Nieuw in versie 8.0 is onder meer dat de software nu ook beschikbaar is voor Android en macOS, en ook overweg kan met geheugenkaartjes en usb-sticks. De complete changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden

Expanded OS Support Magician is available not only for Windows but also for macOS and Android. Feature availability may vary depending on the operating system and connected devices. For more details, please visit the Magician page. Expanded Product Support Magician now supports all of Samsung's branded memory storage products, including internal SSDs, portable SSDs, SD cards, and USB flash drives. System Details Magician 8.0 shows information such as chipset, mainboard, and available memory slots.

Users can find information about their available memory slots and their corresponding interfaces. Newsroom & Notice Board Newsroom and Notice Board provide up-to-date information regarding new product releases and firmware updates. Genuine Authentication The visibility of genuine product authentication is enhanced with Magician 8.0. Skin Theme Users can choose between a dark or light skin theme from the settings menu.