Samsung heeft versie 6.1.0 van Magician uitgebracht. Met dit programma kan een solid state drive van Samsung worden beheerd. Zo kan onder meer de gezondheid van de ssd in de gaten worden gehouden, kan de firmware worden bijgewerkt en kunnen statistieken worden ingezien en instellingen worden aangepast. Ook kunnen diverse tests worden uitgevoerd en geeft het programma aan of je een echte of namaak-Samsung-ssd hebt. Het programma is daarmee vergelijkbaar met Intels SSD Toolbox. De releasenotes maken melding van de volgende veranderingen en verbeteringen:

New Features Firmware or Magician update alarm function

Secure Erase USB bootable solution for NVMe device

Adopting Diskspd for Performance Benchmark

Text drag and copy available in System Compatibility

New model support

Advanced Performance Optimization support Fixed issues Compatibility issues with some controllers

Duplicated notices in System Compatibility

Additional information

Personal information for GDPR

Minor bug fixes