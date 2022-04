Samsung Magician 7.0.0

Samsung heeft versie 7.0 van Magician uitgebracht. Met dit programma kan een solid state drive van Samsung worden beheerd. Zo kan onder meer de gezondheid van de ssd in de gaten worden gehouden, kan de firmware worden bijgewerkt en kunnen statistieken worden ingezien en instellingen worden aangepast. Ook kunnen diverse tests worden uitgevoerd en geeft het programma aan of je een echte of namaak-Samsung-ssd hebt. De releasenotes maken melding van de volgende veranderingen en verbeteringen:

Experience the new user friendly GUI of Samsung Magician. Try our new features and enhanced functions for better user experience. Samsung Magician provides an integrated convenient solution for SSD with advanced capabilities. Samsung Magician software is developed and distributed exclusively for users of Samsung Solid Sate Drives (SSDs).

New Samsung Magician features a number of improvements over the previous versions. New features include: