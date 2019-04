Samsung heeft versie 5.3.1 van Magician uitgebracht. Met dit programma kan een solid state drive van Samsung worden beheerd. Zo kan onder meer de gezondheid van de ssd in de gaten worden gehouden, kan de firmware worden bijgewerkt en kunnen statistieken worden ingezien en instellingen worden aangepast. Ook kunnen diverse tests worden uitgevoerd en geeft het programma aan of je een echte of namaak-Samsung-ssd hebt. Het programma is daarmee vergelijkbaar met Intels SSD Toolbox. De releasenotes maken melding van de volgende veranderingen en verbeteringen:

Version 5.3.1 Revision for EU GDPR (European General Data Protection Regulation) Privacy Notice.

The data controller/collector is changed from 'Samsung Electronics United Kingdom Ltd.' to 'Samsung Electronics Co., Ltd.'.

We moeten wel opmerken dat het downloaden van deze uitgave via de Samsung website niet mogelijk is. We krijgen de volgende melding vriendelijk voorgeschoteld.