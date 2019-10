Samsung heeft enkele dagen geleden versie 6.0.0 van Magician uitgebracht. Met dit programma kan een solid state drive van Samsung worden beheerd. Zo kan onder meer de gezondheid van de ssd in de gaten worden gehouden, kan de firmware worden bijgewerkt en kunnen statistieken worden ingezien en instellingen worden aangepast. Ook kunnen diverse tests worden uitgevoerd en geeft het programma aan of je een echte of namaak-Samsung-ssd hebt. Het programma is daarmee vergelijkbaar met Intels SSD Toolbox. De releasenotes maken melding van de volgende veranderingen en verbeteringen:

New Samsung Magician features a number of improvements over the previous versions.



New features include: A completely new GUI to provide a wide range of information more friendly and intuitively.

PSID Revert – easy to initialize the drive without visiting the service center.

Diagnostic Scan to identify the detailed state of the drive.

Help function to solve user’s curiosity and increase convenience.

And many other improvements...