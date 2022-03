Samsung heeft versie 7.0.1 van Magician uitgebracht. Met dit programma kan een solid state drive van Samsung worden beheerd. Zo kan onder meer de gezondheid van de ssd in de gaten worden gehouden, kan de firmware worden bijgewerkt en kunnen statistieken worden ingezien en instellingen worden aangepast. Ook kunnen diverse tests worden uitgevoerd en geeft het programma aan of je een echte of namaak-Samsung-ssd hebt. De releasenotes maken melding van het verhelpen van fouten en beveiligingsproblemen, maar treden verder niet in details.

Revision Number 1.1 Bug fix

Security improvement