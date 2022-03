Ubiquiti Networks heeft een stabiele versie vrijgegeven van UniFi, met 6.5.55 als versienummer. Dit is een netwerkmanagementcontroller waarmee een netwerkomgeving op basis van UniFi-hardware beheerd kan worden. Denk daarbij aan het inregelen van accesspoints, routers en switches om tot een optimaal dekkend, uniform netwerk te komen. Daarnaast kun je een hotspotportal opzetten en integreren met verschillende paymentproviders, zoals Authorize en PayPal. Voor gebruikerservaringen kun je zowel op Gathering of Tweakers als op het forum van Ubiquiti terecht. Een demo is op deze pagina uit te proberen. In deze uitgave is een beveiligingsprobleem in Apache Log4j verholpen.

Improvements​ Update log4j version to 2.16.0 (CVE-2021-45046).