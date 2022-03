Mozilla heeft een update voor versie 95 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 95, die nu ook in de Windows App Store te vinden is, heeft Mozilla onder meer de beveiliging aangescherpt door de sandbox-api en site isolation standaard aan te zetten. Verder zijn op macOS het energie- en processorverbruik verminderd. In versie 95.0.1 zijn verder nog de diverse problemen verholpen, waaronder met de verbinding naar bepaalde Microsoft pagina's:

Fixed Fixed frequent MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING error messages when trying to connect to various microsoft.com domains (bug 1745600)

Fix for a WebRender crash on some Linux/X11 systems (bug 1741956)

Fix for a frequent Windows shutdown crash (bug 1738984)

Fix websites contrast issues for some Linux users with Dark mode set at OS level (bug 1740518)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

