Door Bart van Klaveren, vrijdag 2 juni 2017 16:49, 1 reactie • Feedback

Bron: Samsung, submitter: samety

Samsung heeft versie 5.1 van Magician uitgebracht. Met dit programma kan een solid state drive van Samsung worden beheerd. Zo kan onder meer de gezondheid van de ssd in de gaten worden gehouden, kan de firmware worden bijgewerkt, en kunnen statistieken worden ingezien en instellingen worden aangepast. Ook kunnen er diverse tests worden uitgevoerd en geeft het programma aan of je een echte of namaak-Samsung-ssd hebt. Het programma is daarmee vergelijkbaar met Intels SSD Toolbox. De release notes maken melding van de volgende veranderingen en verbeteringen: