Everything is een klein en gratis programma dat alle mappen en bestanden op een Windows-computer indexeert en met uitgebreide zoekcriteria kan het snel elk willekeurig bestand of map op de computer lokaliseren. Initieel slaat het alleen de bestandsnaam op, maar het kan ook op inhoud zoeken. Het indexeren van een verse Windows-installatie, die ongeveer 120.000 bestanden bevat, gebeurt in nog geen seconde. Het gebruikt dan slechts 14MB werkgeheugen en neemt zo'n 9MB ruimte op de harde schijf in beslag. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 1.4.1.1015 Fixed an encoding issue with translations. Changes in version 1.4.1.1014 Updated installer to protect against DLL hijacking.

Updated installer to support ASLR.

Fixed an issue with the ETP client requesting the wrong number of results.

Fixed an issue with hotkey_user_notification_state.

Added -rescan-all command line option.