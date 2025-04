Versie 2.39 van ScreenToGif is uitgekomen. Met deze opensourceapplicatie kunnen de handelingen op het scherm of de beelden van de webcam worden opgenomen. Het resultaat kan eventueel worden bewerkt met de ingebakken editor en vervolgens worden opgeslagen als een geanimeerde gif-afbeelding of mp4-bestand. Daarrmee kan het programma bijvoorbeeld goed worden gebruikt voor het maken van korte instructievideo's. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What's new? Added support for v6 of FFmpeg.

Added option to set background color to free text. Fixed: The save panel was not opening on non-primary screens when KGySoft encoder was selected.

FFmpeg and Gifski were not being detected after install.

Video importing with FFmpeg was not working but also not reporting errors.