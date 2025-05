Domoticz is een veelzijdige applicatie die erop is gericht om als domoticacontroller te dienen voor de aansturing en het uitlezen van componenten. Het kan zijn werk doen op bijvoorbeeld een Raspberry Pi, maar kan ook op een Linux- of Windows-machine worden ingezet. Domoticz kan gebruikt worden met bijvoorbeeld lichtschakelaars, diverse sensors, ledlampen, beveiligingsapparatuur en tal van andere domoticahardware. Daarnaast kan Domoticz overweg met diverse breed gedragen protocollen, waaronder Z-Wave op basis van de opensource-openzwave-library en EnOcean. Kijk voor meer informatie in ons eigen Forum. De changelog voor versie 2023.2 ziet er als volgt uit:

Implemented: 2FA/TOTP (Time-based One-Time Password) and HOTP (HMAC-based One-Time Password)

Alfen Eve Charger hardware

Allow a 'user' with shared devices to set it's own favorite devices

Custom pages, new Angular template examples

Custom pages, now need at least a user with Viewer rights

Enever hardware (Live Dutch Gas/Electricity prices for various providers)

Enphase, (V7 firmware) added support for enabling/disabling power production

Device reordering for Users with devices

Libre Hardware Monitor (Windows System monitor replacement for Open Hardware Monitor)

LUA: Added name state to devicechanged_ext table

RFXCom, Updated SDK

RTL433, Added support for volume_m3 meter

MQTT-AD, added support for number (config) types

P1 Meter, added Actual Usage/Delivery (total of L1 + L2 + L3)

P1 Meter, added calculated kWh devices per phase for usage and delivery

P1 Meter, new way of displaying returned energy

Users with admin rights and selected devices will now see only those devices

Users devices editor, option to remove all nodes/devices

Visual Crossing (replacement for Darksky/Forecast)

-nocache command line option (ask browser not to cache pages) Fixed: Blinds percentage timers

Chime structure check

Counter day charts, better hourly bars and usage

Device reordering when a room plan was selected

Forecast button now displays a working forecast

Install and update fixed for Raspberry Pi 4 with 32bit (armhf) userland

Floorplan Percentage icon with custom icon

Settings/Floorplan, Scene Names value was not saved Changed: API: Old RType calls have been replaced with normal calls

MQTT-AD, better Unit calculation for scene/action devices

Debuglogging: setting debugflags automatically sets loglevel DEBUG Updated: Plugin manager: ready for Python 3.11 Removed: native GoodWe hardware (use the new GoodWe python plugin instead) For a full detailed overview visit this page.