Domoticz is een veelzijdige applicatie die erop is gericht om als domoticacontroller te dienen voor de aansturing en het uitlezen van componenten. Het kan zijn werk doen op bijvoorbeeld een Raspberry Pi, maar kan ook op een Linux- of Windows-machines worden ingezet. Domoticz kan gebruikt worden met bijvoorbeeld lichtschakelaars, diverse sensors, ledlampen, beveiligingsapparatuur en tal van andere domoticahardware. Daarnaast kan Domoticz overweg met diverse breed gedragen protocollen, waaronder z-wave op basis van de opensource-openzwave-library en EnOcean. Kijk voor meer informatie in ons eigen Forum. De changelog voor versie 2023.1 zien er als volgt uit:

Implemented: Accept JWT tokens as authentication and Authorization Bearer tokens (either from internal or external IAM service)

Blinds, added option to schedule 0%

dzVents, OpenURL PATCH method

Enphase, redesign and added battery readings (Supports firmware V7)

Internal OAuth2/OIDC IAM service supporting 4 different flows (OAuth2 (RFC6749), PKCE extension (RFC7636) and JWT Tokens (RFC7519))

MQTT, added support for Lock status

MQTT, added support for wildcards in discovery topics

MQTT, climate preset mode

New 'auth' debug flag to see IAM related messages

Now 'Applications' can be registered to get secure access to Domoticz, see 'setup' menu (standard DomoticzUI app is registered by default)

P1 Meter, added number of (long) power failures, voltage sags/swells

SECURITY_SETUP.md describing the new/improved security setup

Support for basic OpenID Connect Discovery ('https:///.well-known/openid-configuration')

Search option in Switches/Scenes/Temperature/Utility and Weather tab

The Security realm can be configured using the 'vhostname' option (default domoticz.com)

Timer, Grid option for selected switches and thermostat. Big thanks to syrhus/labelette91580 and xbeaudouin

User device selection now displays type/subtype Changed: All security related setting are now in 1 settings tab

By default prompt for login to only allow secure access

Default 'admin' user is generated with standard password (see Users)

Dimmer, restores to previous Set Level state after Off

Implicit adding local IP to 'trusted networks' has been removed. Needs to be set explicitly for security reasons!

Lots of security related code cleanup and improvements

Menu option for 'Users' moved to main 'Setup' menu list

MQTT timeout increased to 2 minutes

The following proxy headers are now properly supported 'Forwarded' (RFC7239), 'X-Forwarder-For' and 'X-Real-IP' (in that order)

The secure server (HTTPS) sends proper CORS and Security headers Fixed: Dashboard, scenes/lights hidden when this was disabled in user settings

Dashboard, mobile display did not display P1 meter current return value correctly

Dashboard, not showing disabled sections (temperature/weather/utility) when a device has multiple properties (for instance temperature + weather)

Highcharts dropdown menu z-index problem

Logout now returns 204 instead of 401

Waterflow sensor custom icon

Making sure Custom icons are valid (when someone manually edits the database)

Mobile display text objects with long lines

MQTT-AD Climate, fixed setpoint temperature display

Navigation bar display issues on some mobile devices

Setpoint popup when using protection Once again: If you see any Gui issues, make sure you first switch to the default theme and clear your browser + appcache

You can also update manually by going to your Domoticz folder and issue the following command: ./updaterelease For a full detailed overview visit this page.