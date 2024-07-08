Domoticz is een veelzijdige applicatie die erop is gericht om als domoticacontroller te dienen voor de aansturing en het uitlezen van componenten. Het kan zijn werk doen op bijvoorbeeld een Raspberry Pi, maar kan ook op een Linux- of Windows-machine worden ingezet. Domoticz kan gebruikt worden met bijvoorbeeld lichtschakelaars, diverse sensors, ledlampen, beveiligingsapparatuur en tal van andere domoticahardware. Daarnaast kan Domoticz overweg met diverse breed gedragen protocollen, waaronder Z-Wave op basis van de opensource-openzwave-library en EnOcean. Kijk voor meer informatie in ons eigen forum. Versie 2024.5 is uitgekomen en wegens een probleem is deze snel opgevolgd door 2024.6:
Domoticz version 2024.6Fixed:
Changed:
- EventSystem, LOG_FORCE now always logged
- Google Cloud Messaging (GCM) now uses the new v1 API of Google's Firebase Cloud Messaging (FCM)
Domoticz version 2024.5Implemented:
Fixed:
- Currency Symbol in Location Settings
- dzVents, Added historical data helper 'med' to calculate the median value
- dzVents, Improved logging
- Energy Dashboard
- Enever, Added Budget Energy and Eneco
- Enphase, Live storage data
- Enphase, Option for more Inverter details (ac/dc voltage, temperature, lastupdate)
- Event Editor, Close/Close All menu dropdown
- Event Editor, Storing/Loading opened events
- Hour chart for P1 log
- MQTT-AD Climate Fan Mode
- MQTT-AD Climate Swing Mode
- OpenWeatherMap, API 3.0 support
- P1 Meter, option to specify view (low/high tariff or simple (dynamic contract))
- Possible to query a range of device states via JSON
- SolarEdge, polling Storage devices
Removed:
- Data Pushers, Forecast for Weather Station subtypes
- Floorplan, better detection of switches
- Hardware Setup, hiding extra parameters when selecting a python plugin
- PythonEx framework, two notifications where send for switch type devices
- Python framework, custom image loading
Changed:
- Cereal Proxy (not used anymore)
- EvoHome, now making use of general logging system
- MQTT-AD, now also handles brightness scale number values as string
- SBFSpot, disabled error 28 error
- Selector switch now displays correct state in Data field (and devices overview)