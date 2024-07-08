Domoticz is een veelzijdige applicatie die erop is gericht om als domoticacontroller te dienen voor de aansturing en het uitlezen van componenten. Het kan zijn werk doen op bijvoorbeeld een Raspberry Pi, maar kan ook op een Linux- of Windows-machine worden ingezet. Domoticz kan gebruikt worden met bijvoorbeeld lichtschakelaars, diverse sensors, ledlampen, beveiligingsapparatuur en tal van andere domoticahardware. Daarnaast kan Domoticz overweg met diverse breed gedragen protocollen, waaronder Z-Wave op basis van de opensource-openzwave-library en EnOcean. Kijk voor meer informatie in ons eigen forum. Versie 2024.5 is uitgekomen en wegens een probleem is deze snel opgevolgd door 2024.6:

Domoticz version 2024.6 Fixed: EventSystem, LOG_FORCE now always logged Changed: Google Cloud Messaging (GCM) now uses the new v1 API of Google's Firebase Cloud Messaging (FCM) Domoticz version 2024.5 Implemented: Currency Symbol in Location Settings

dzVents, Added historical data helper 'med' to calculate the median value

dzVents, Improved logging

Energy Dashboard

Enever, Added Budget Energy and Eneco

Enphase, Live storage data

Enphase, Option for more Inverter details (ac/dc voltage, temperature, lastupdate)

Event Editor, Close/Close All menu dropdown

Event Editor, Storing/Loading opened events

Hour chart for P1 log

MQTT-AD Climate Fan Mode

MQTT-AD Climate Swing Mode

OpenWeatherMap, API 3.0 support

P1 Meter, option to specify view (low/high tariff or simple (dynamic contract))

Possible to query a range of device states via JSON

SolarEdge, polling Storage devices Fixed: Data Pushers, Forecast for Weather Station subtypes

Floorplan, better detection of switches

Hardware Setup, hiding extra parameters when selecting a python plugin

PythonEx framework, two notifications where send for switch type devices

Python framework, custom image loading Removed: Cereal Proxy (not used anymore) Changed: EvoHome, now making use of general logging system

MQTT-AD, now also handles brightness scale number values as string

SBFSpot, disabled error 28 error

Selector switch now displays correct state in Data field (and devices overview)