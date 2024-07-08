Software-update: Domoticz 2024.6

Domoticz logo (79 pix)Domoticz is een veelzijdige applicatie die erop is gericht om als domoticacontroller te dienen voor de aansturing en het uitlezen van componenten. Het kan zijn werk doen op bijvoorbeeld een Raspberry Pi, maar kan ook op een Linux- of Windows-machine worden ingezet. Domoticz kan gebruikt worden met bijvoorbeeld lichtschakelaars, diverse sensors, ledlampen, beveiligingsapparatuur en tal van andere domoticahardware. Daarnaast kan Domoticz overweg met diverse breed gedragen protocollen, waaronder Z-Wave op basis van de opensource-openzwave-library en EnOcean. Kijk voor meer informatie in ons eigen forum. Versie 2024.5 is uitgekomen en wegens een probleem is deze snel opgevolgd door 2024.6:

Domoticz version 2024.6

Fixed:
  • EventSystem, LOG_FORCE now always logged
Changed:
  • Google Cloud Messaging (GCM) now uses the new v1 API of Google's Firebase Cloud Messaging (FCM)

Domoticz version 2024.5

Implemented:
  • Currency Symbol in Location Settings
  • dzVents, Added historical data helper 'med' to calculate the median value
  • dzVents, Improved logging
  • Energy Dashboard
  • Enever, Added Budget Energy and Eneco
  • Enphase, Live storage data
  • Enphase, Option for more Inverter details (ac/dc voltage, temperature, lastupdate)
  • Event Editor, Close/Close All menu dropdown
  • Event Editor, Storing/Loading opened events
  • Hour chart for P1 log
  • MQTT-AD Climate Fan Mode
  • MQTT-AD Climate Swing Mode
  • OpenWeatherMap, API 3.0 support
  • P1 Meter, option to specify view (low/high tariff or simple (dynamic contract))
  • Possible to query a range of device states via JSON
  • SolarEdge, polling Storage devices
Fixed:
  • Data Pushers, Forecast for Weather Station subtypes
  • Floorplan, better detection of switches
  • Hardware Setup, hiding extra parameters when selecting a python plugin
  • PythonEx framework, two notifications where send for switch type devices
  • Python framework, custom image loading
Removed:
  • Cereal Proxy (not used anymore)
Changed:
  • EvoHome, now making use of general logging system
  • MQTT-AD, now also handles brightness scale number values as string
  • SBFSpot, disabled error 28 error
  • Selector switch now displays correct state in Data field (and devices overview)

Domoticz Home Automation System

Versienummer 2024.5.16121
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Domoticz
Download https://domoticz.com/downloads/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 08-07-2024 11:20 22

08-07-2024 • 11:20

22

Bron: Domoticz

Update-historie

02-08 Domoticz 2026.3 14
31-05 Domoticz 2026.2 26
25-03 Domoticz 2026.1 29
10-'25 Domoticz 2025.2 65
05-'25 Domoticz 2025.1 38
07-'24 Domoticz 2024.6 22
01-'24 Domoticz 2024.4 29
01-'24 Domoticz 2024.3 22
01-'24 Domoticz 2024.2 37
01-'24 Domoticz 2024.1 79
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Domoticz Home Automation System

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's Domoticz

Reacties (22)

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roches 8 juli 2024 13:31
Vraagje: Hoe verwijder je op een goede manier een extra plugin, ik heb een plugin geïnstalleerd maar als ik in domoticz de hardware daarvan wil verwijderen loopt de machine vast (Pi).
JaapB @roches8 juli 2024 14:35
MIsschien kijken bij de schrijver van de plugin of daar iets staat omschreven over het inactief maken en verwijderen.
Overigens is er in de wiki van domoticz ook zoiets als een plugin manager, mogelijk dat daar een oplossins zit en anders mogelijk in het forum. Is voor mij ook wel eens nuttig gebleken als je ergens niet uit komt en op een dood spoor komt.
sircampalot @roches8 juli 2024 15:33
Je kunt je vraag beter op het Domoticz Forum stellen.
Vermeld dan ook om welke plugin het gaat.
jvr 8 juli 2024 13:20
IK durf al een tijd niet te updaten....er gaat steeds iets kapot en de laatste keer werkte helemaal niks meer.
sircampalot @jvr8 juli 2024 15:36
Maak een volledige backup van je domoticz ssd/sd, dat kan met usbit.

Restore die backup op een nieuwe sd/ssd, en voer daar de update op uit.
Op deze manier test je 2 zaken: de backup en de update.
En als alles in de soep loopt, dan prik je je originele drive weer terug.

Mocht je beschikken over een nas, dan is online backuppen mogelijk een optie, met RonR utils

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 22 juli 2024 15:29]

jvr @sircampalot8 juli 2024 16:57
ik gebruik VMware, dus ik kan zo terug rollen...maar heb al eerder gehad dat ik weken zoet was de boel in een nieuwe versie draaiend te krijgen. Thuis waren ze ook niet happy ;-)

Ik gebruik ook nog de oude Zigbee plugin:
https://github.com/stas-demydiuk/domoticz-zigbee2mqtt-plugin

Door de oorlog kan de plugin niet meer onderhouden worden.
Dus ik vrees voor de compatibiliteit ......
sircampalot @jvr9 juli 2024 07:25
Ombouwen van de plugin naar Zigbee2mqtt is mij gelukt met deze tut.
Moet je natuurlijk wel eerst Zigbee2mqtt draaiend hebben.
jvr @sircampalot9 juli 2024 10:50
Moest je alle Id's omzetten in scripts etc....of behouden ze hetzelfde ID?
sircampalot @jvr9 juli 2024 11:03
Als je de replace functie gebruikt, blijven de ids gelijk. Dat is stap 4 in de tutorial, paragraaf: "Migrating from Plugin to AutoDiscover".

Aangezien je met een VM werkt, probeer het eens met wat dummies oid.
Hierdoor krijg je aardig gevoel bij de replace functie.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 22 juli 2024 15:29]

Akerboom 8 juli 2024 12:03
wordt OpenZwave ondersteuning nog aangeboden in 2024.6?
SanderTje! @Akerboom8 juli 2024 12:04
Ondersteuning niet, maar het zit er wel nog in. Dus zolang het nog werkt, werkt het.
Akerboom @SanderTje!8 juli 2024 12:05
Ja, precies. Fijn, dan kan ik nog updaten. Thx
SilentSimon 8 juli 2024 17:43
Die Energy Dashboard is wel fancy moet ik zeggen :)
bvdfheemskerk @SilentSimon8 juli 2024 18:02
Dat is toch een regelrechte kopie uit Home Assistant?
SilentSimon @bvdfheemskerk8 juli 2024 18:28
Onder de noemer beter goed gejat dan slecht bedacht idd
JSBach 8 juli 2024 12:55
Ah, mooi. Nog steeds mijn fav home-automation software, want zo superlicht. Draait samen met zo’n 30 andere services moeiteloos op m’n Raspberry Pi 4. Meet en stuurt vanalles in huis via een Zigbee dongle, en dat alles nu al bijna 2 jaar superstabiel.
Via Wireguard kan ik Domoticz ook buiten mijn LAN bedienen en uitlezen.
Ik ga die OpenWeatherMap, API 3.0 support maar eens toevoegen.
Hendrik53 8 juli 2024 15:38
Tsja. Ik wilde de waterverbruik meter toevoegen. Maar. Omdat Domoticz in een container draait kreeg ik dat niet voor elkaar. De extra Python plugin is weg bij een update. Eerder was ik alle data al kwijt.
Maar eens kijken of ik Domoticz zonder container aan de gang kan krijgen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
9 juli 2024 07:30
Weer een mooie update. Het updaten zelf ging snel en verliep prima. Ik heb daar bij Domoticz eigenlijk niet vaak echt grote problemen mee.
Neo-- 9 juli 2024 17:23
Hier lijkt domoticz te crashen / freezen na een paar uurtjes.

Dus elke keer moet ik dan:
sudo service domoticz.sh restart <=== doen ;)
Meerderen last van?
phizzie @Neo--11 juli 2024 09:36
Nee, eigenlijk nooit. Als het draait, draait het eenvoudig een half jaar tot een jaar steady tot wanneer ik update. Het gaat vaker 'mis' omdat ik ga knutselen, een script bouw dat niet soepel werkt of als ik superveel ga loggen. Eigenlijk nog geen update issues gehad anders dan een corrupte SD kaart die een blok raakte tijdens reboot. Vele logging is niet geschikt voor SD kaart. Sinds een jaar of 2-3 een oude hdd aan de raspi geprikt en voila, het werkt.
Als je een RPi gebruikt, denk bij hangen aan SD kaart kwaliteit en aan stroomtoevoer. Door verschillende dongels moest er ook een external powered usb hub bij, deze zijn ook niet allemaal voldoende qua stroomverdeling.

[Reactie gewijzigd door phizzie op 22 juli 2024 15:29]

Neo-- @phizzie11 juli 2024 12:36
Ik vrees inderdaad dat het iets te maken heeft met de SD kaart.
Goed, ik heb nog een Pi5 liggen, wil daar nog eens een SSD aan knutselen, en dan Domoticz daar maar eens opzetten.
Lawrentz @Neo--18 juli 2024 11:37
Om dit te ondervangen gebruik ik al een tijdje monit met een timeout van 5 min.
Ik had ook last van vastlopers na de nachtelijke herstart.

Sinds ik monit gebruik heb ik hier geen last meer van.
Het is geen oplossing maar een prima workaround waar ik niet meer naar hoef om te kijken.

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