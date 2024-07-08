Versie 5.8 van GnuCash is uitgekomen. GnuCash is een crossplatform- en opensourceboekhoudprogramma voor particulieren en kleine bedrijven. Het maakt gebruik van het dubbelboekhoudsysteem en is in staat om eenvoudig bijvoorbeeld bankrekeningen, beleggingen, inkomsten en uitgaven, budgetten, hypotheken en leningen bij te houden, en kan natuurlijk rapportages en grafieken maken. De changelog voor deze uitgave maakt melding van de volgende veranderingen en verbeteringen:

The following bugfixes were accomplished: Bug 799347 - Edit account to make it sub account under other account There were no other changes. New and Updated Translations: Chinese (Traditional)

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