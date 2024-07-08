Software-update: GnuCash 5.8

GnuCash logo (75 pix) Versie 5.8 van GnuCash is uitgekomen. GnuCash is een crossplatform- en opensourceboekhoudprogramma voor particulieren en kleine bedrijven. Het maakt gebruik van het dubbelboekhoudsysteem en is in staat om eenvoudig bijvoorbeeld bankrekeningen, beleggingen, inkomsten en uitgaven, budgetten, hypotheken en leningen bij te houden, en kan natuurlijk rapportages en grafieken maken. De changelog voor deze uitgave maakt melding van de volgende veranderingen en verbeteringen:

The following bugfixes were accomplished:
  • Bug 799347 - Edit account to make it sub account under other account

There were no other changes.

New and Updated Translations:

  • Chinese (Traditional)
  • Hebrew
  • Hungarian
  • Macedonian
  • Spanish

GnuCash

Versienummer 5.8
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website GnuCash
Download https://www.gnucash.org/download.phtml
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 08-07-2024 12:40 15

08-07-2024 • 12:40

15

Bron: GnuCash

Update-historie

30-03 GnuCash 5.15 1
21-12 GnuCash 5.14 4
09-'25 GnuCash 5.13 0
07-'25 GnuCash 5.12 0
03-'25 GnuCash 5.11 0
12-'24 GnuCash 5.10 0
09-'24 GnuCash 5.9 22
07-'24 GnuCash 5.8 15
07-'24 GnuCash 5.7 0
04-'24 GnuCash 5.6 19
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Reacties (15)

-Moderatie-faq
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StarWars 8 juli 2024 12:48
Iemand ervaring met dit programma? De screenshot met datum uit 2011 motiveert me in ieder geval niet om het te proberen, maar wellicht is het wel een heel goed programma.
Verwijderd @StarWars8 juli 2024 14:49
Een alternatief is Money Manager Ex
https://github.com/moneymanagerex/moneymanagerex

Gebruik het persoonlijk en werkt prima.
scholtnp @Verwijderd8 juli 2024 17:44
Dat ziet er inderdaad moderner uit. Maar kun je er ook het Swift formaat mee importeren? Dat is een feature die ik bij Gnucash gebruik, maar die echter niet perfect werkt.
Verwijderd @scholtnp8 juli 2024 18:46
Heb er even naar gezocht, maar kon dat helaas niet terugvinden. Je kan het proberen maar vermoed dat dit wel ergens vermeld zou zijn als dit beschikbaar was.

Heb zelf geen bank die Swift export doet blijkbaar, enkel PDF of CSV dus kan het zelf ook niet testen.
dog4life @scholtnp8 juli 2024 23:17
MT940, dat wordt interessant als alles straks overgaat naar ISO20022 en de bijbehorende semt berichten!
armageddon_2k1 @StarWars8 juli 2024 13:44
Het is hopeloos gedateerd en leuk als je misschien een diehard GNU fan ben.

Ik heb het 4 jaar gebruikt maar er zitten rare bugs in en weinig moderne features.

Voor m’n privé ben ik over op YNAB en voor m’n BV naar MoneyMonk. Ja dat kost wat maar je hebt niet meer het gevoel in 2002 je financiën te doen
theduke1989 @armageddon_2k18 juli 2024 13:58
Voor m’n privé ben ik over op YNAB en voor m’n BV naar MoneyMonk. Ja dat kost wat maar je hebt niet meer het gevoel in 2002 je financiën te doen
Is je bedrijf er op vooruit gegaan qua modernisering?
armageddon_2k1 @theduke19899 juli 2024 21:04
Het is gewoon 100x efficiënter en sneller.
polyfloyd @StarWars8 juli 2024 13:07
Ik gebruik het voor de boekhouding van een stichting en mijn eigen ZZP zaken. Kwa uiterlijk ziet het er nog exact zo uit als op de screenshot.

Voor wat ik er mee wil is GnuCash voldoende. Mijn grootste ergernis is dat sommige handelingen veel klikwerk zijn.
indigo79 @StarWars8 juli 2024 13:07
De layout is nog altijd niet veel veranderd, maar GnuCash werkt wel gewoon echt goed, zowel voor kleine ondernemers als voor persoonlijk gebruik. Ik gebruik het al jaren en zou het zo opnieuw kiezen. Je houdt je potentieel gevoelige data in eigen beheer ipv bij een of andere partij in de cloud, geen maandelijks abonnement, bestaat al sinds de prehistorie (en mocht het ooit niet meer bestaan, dan kan je de data gewoon zelf lezen), kan een 'echte' database gebruiken als backend...
StarWars @StarWars10 juli 2024 23:53
Door jullie reacties voldoende inspiratie, dank!
Master FX 8 juli 2024 13:05
Ik gebruik het nu een tijdje. Het is even wennen. Maar werkt nu eigenlijk heel goed. Het dubbele boekhoudsysteem is wel wat geavanceerder dan een excelletje, maar voldoet voor mij nu wel.

Aan de layout is eigenlijk niet veel veranderd, maar inderdaad een up-to-date screenschot kan zeker geen kwaad. Er zijn ook wel tutorials. Ik heb wel een en ander gehad aan www.geldnerd.nl (al zie ik nu dat de site gaat stoppen).
renrom 8 juli 2024 14:04
Prima pakket! maar na een aantal jaren toch een overstap gemaakt naar https://manager.io . met name inderdaad door de looks.
Maurits28 8 juli 2024 19:25
Ik gebruik het al jaren voor mijn persoonlijke financiën en het werkt prima. Ben niet op de hoogte van ‘rare bugs’ zoals eerder aan gerefereerd.

Om de bestandsformaten van verschillende banken gemakkelijk te importeren heb ik een Python script gemaakt.

https://github.com/JensTec/NL-Bankstatement-converter

Het maken van geavanceerde rapporten is niet gemakkelijk en de standaard rapporten voldoen misschien niet. Gelukkig kan je altijd exporteren naar Excel.
Whdr 8 juli 2024 12:56
Onzin, weet niet wie je bent ? Programma werkt goed, is gratis en en voor de kleine ondernemer en zzper. Top !!

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