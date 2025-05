Domoticz is een veelzijdige applicatie die erop is gericht om als domoticacontroller te dienen voor de aansturing en het uitlezen van componenten. Het kan zijn werk doen op bijvoorbeeld een Raspberry Pi, maar kan ook op een Linux- of Windows-machine worden ingezet. Domoticz kan gebruikt worden met bijvoorbeeld lichtschakelaars, diverse sensors, ledlampen, beveiligingsapparatuur en tal van andere domoticahardware. Daarnaast kan Domoticz overweg met diverse breed gedragen protocollen, waaronder Z-Wave op basis van de opensource-openzwave-library en EnOcean. Kijk voor meer informatie in ons eigen forum. In versie 2024.4 zijn de volgende problemen verholpen:

Fixed in version 2024.4: cWebm, fixing high CPU load caused by time jumps

Memory leak in master/client setup

Python, device creation with options was not working correctly

Room Selection, switching to default room did not always work

Temperature compare chart for Fahrenheit