Domoticz is een veelzijdige applicatie die erop is gericht om als domoticacontroller te dienen voor de aansturing en het uitlezen van componenten. Het kan zijn werk doen op bijvoorbeeld een Raspberry Pi, maar kan ook op een Linux- of Windows-machines worden ingezet. Domoticz kan gebruikt worden met bijvoorbeeld lichtschakelaars, diverse sensors, ledlampen, beveiligingsapparatuur en tal van andere domoticahardware. Daarnaast kan Domoticz overweg met diverse breed gedragen protocollen, waaronder z-wave op basis van de opensource-openzwave-library en EnOcean. Kijk voor meer informatie in ons eigen Forum. De changelog voor versie 2022.2 zien er als volgt uit:

Implemented: Blockly, added 'Toggle' set command

Camera, camera Aspect Ratio

Commandline option '-weblog ' which creates Apache Combined Logformat logs containg all webrequests

Counters, support for larger counter values/usage

Dashboard, temperature Trend indication

Docker startup script (for instance to install additional packages)

EcoDevices, complete support for EcoDevices RT2 with firmware 3.00.xx

FritzBox, more statistics

Fritzbox, up/download statistics

MQTT Auto Discovery Protocol (Zigbee2MQTT/ Z-Wave JS UI)

P1 Meter, added Current L1/L2/L3 sensor for delivered

Philips Hue, support color change on some vendors bulb (like LIDL)

RFXCom, added internal support for Novy Mood, Level Sensor

SolarEdge, more sensors support

UVI device, added multiply field to widget

Xiaomi Gateway, new model for wired single key switch Updated: Mercedes EV, new Token URL (changed November 2022) Changed: All inverted Blinds types should not be used anymore, instead use the regular blinds and set the needed Reverse option

Blinds working (see https://www.domoticz.com/wiki/Blinds)

Energy devices have more precision

kWh devices MAX Power per phase from 10000 to 18400 (230V*80A)

P1 Meter, changed P1 Max W from 17250 (25A) to 55200 (80A)

P1 Meter, speed up CRC calculation

Webserver, removing AppCache, switching to service worker Fixed: Blockly, keeping last dim level when switching OFF, option for Close state

Counter incremental, counter in report (when used with meter offset)

Counter short-term log 1 hour offset

Counters, rounding (number of decimals) in GUI

Crash when secure webserver could not start and applying settings

Dimmer, better handling of last dimmer level when switching on/off

EvoHome, correct state/mode for EvoHome type

Floorplan, custom utility icons corrected in Floorplan

Floorplan, fixed blinds state icon/switching

Floorplan, making sure the Door Lock is switchable in the Floorplan

Floorplans, fixed issues with the displaying of some icons

Notification system, prevent double start

P1 Meter, fix for Sibelga smart meters that use a too long string as an identifier

RFXCom, corrected RFXCom solar sensor reading

Temperature, corrected chill calculation

WebGUI, making sure status does not wrap in mobile mode Removed: AppCache Deprecated: OpenZWave, please move to MQTT Auto Discovery and ZWave JS UI (Project stopped a long time ago!)