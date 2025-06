Versie 22.2.4 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere query's uitvoeren en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een opensource- CE -uitvoering en drie verschillende commerciële uitvoeringen. Deze voegen onder meer ondersteuning voor verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevatten verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 22.2.4 SQL editor: SQL script active database/schema restore was fixed Parameters prefix configuration was fixed Issue with cursor change on context menu invocation was fixed Option to disable all code completions/foldings was added Auto completion inside SQL package was fixed Table aliases auto-completion was fixed SQL blocks auto-completion was fixed SQL variables/parameters disable configuration was fixed

Data editor: Table columns resolution was improved for custom SQL queries Hidden columns restore was fixed

Data transfer: Columns mapping dialog was redesigned and improved Columns scale/precision mapping was fixed Import from XML format was fixed

Multiple MFA attempts were resolved (in drivers with MFA authentication)

Tasks: variable value prompt was added (configurable)

SSH tunnels: issue with private key password prompt was fixed

RPM package: issue with remaining symlinks after uninstall was fixed

UI perspective customization was fixed

Clickhouse: driver version was updated (solves many data type conversion problems)

PostgreSQL: inherited roles support was added

Snowflake: Java 17 support was added Stored procedure and functions management was added

SQLite: table column delete was fixed