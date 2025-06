Versie 28.1.2 van OBS Studio is uitgekomen. Open Broadcaster Software Studio is opensource- en crossplatformsoftware bedoeld voor het opnemen en streamen van videobeelden van een of meer bronnen, zoals een webcam, microfoon, mediabestanden en de desktop. In versie 28 is onder meer ondersteuning voor 10-bit en hdr-video-encoding toegevoegd, is er een versie voor Apple-hardware uitgerust met een Apple Silicon-cpu en is de overstap naar Qt 6 voor de gebruikersinterface gemaakt. In versie 28.1.2 zijn de volgende twee problemen verholpen:

28.1.2 Hotfix Changes Fixed a Browser Source crash that could happen under certain circumstances

Fixed "Always on Top" not saving on exit