Domoticz is een veelzijdige applicatie die erop is gericht om als domoticacontroller te dienen voor de aansturing en het uitlezen van componenten. Het kan zijn werk doen op bijvoorbeeld een Raspberry Pi, maar kan ook op een Linux- of Windows-machine worden ingezet. Domoticz kan gebruikt worden met bijvoorbeeld lichtschakelaars, diverse sensors, ledlampen, beveiligingsapparatuur en tal van andere domoticahardware. Daarnaast kan Domoticz overweg met diverse breed gedragen protocollen, waaronder Z-Wave op basis van de opensource-openzwave-library en EnOcean. Kijk voor meer informatie in ons eigen forum. De changelog voor versie 2024.3 ziet er als volgt uit:

Implemented: Domoticz Remote Server, added better error message if remote Domoticz device could not be created because accepting new devices is disabled under settings

InfluxDB Data push, add error message when return status code is forbidden Fixed: Alert sensor notification

Scripts/Lua/Blockly, setting a setPoint