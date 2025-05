Microsoft heeft versie 115 van Edge uitgebracht. Deze op Chromium gebaseerde browser is beschikbaar voor Windows 10 en hoger, Linux en macOS. Ook zijn er versies voor Android en iOS. In deze uitgave, die verspreid over verscheidene dagen wordt uitgerold, heeft Microsoft onder meer de Edge management service toegevoegd, waarmee het mogelijk is om vanuit de Microsoft 365 admin center instellingen centraal te beheren. De volledige changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Microsoft Edge management service. Microsoft Edge management service is an area in the Microsoft 365 admin center where admins can manage the Microsoft Edge browser. It's a simple and easy-to-manage experience. Admins are able to configure all Microsoft Edge browser policies for their organization in a configuration profile and set-up the browser to use these settings. For more information, see Microsoft Edge management service. Note: We'll start rolling out this experience on July 20 and expect to finish the rollout by next week. New policies ComposeInlineEnabled - Compose is enabled for writing on the web

EdgeManagementEnabled - Microsoft Edge management enabled

EdgeManagementEnrollmentToken - Microsoft Edge management enrollment token

EdgeManagementExtensionsFeedbackEnabled - Microsoft Edge management extensions feedback enabled

EnhanceSecurityModeIndicatorUIEnabled - Manage the indicator UI of the Enhanced Security Mode (ESM) feature in Microsoft Edge

EnhanceSecurityModeOptOutUXEnabled - Manage opt-out user experience for Enhanced Security Mode (ESM) in Microsoft Edge

SearchForImageEnabled - Search for image enabled

WalletDonationEnabled - Wallet Donation Enabled Additional policy changes EnforceLocalAnchorConstraintsEnabled - Policy obsoletion delayed from 115 to 118