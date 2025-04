Na een reeks van bèta's is versie 2.29.5 van deCONZ is uitgekomen. DeCONZ is een Zigbee-gateway ontwikkeld door Dresden Elektronik. Met deze gateway is het mogelijk om Zigbee-apparaten van verschillende fabrikanten aan te sturen door middel van de Phoscon-webapp. De deCONZ-gateway is los te gebruiken, maar ook in combinatie met verschillende domotica-applicaties zoals Home Assistant, Domoticz en openHAB. De software kan alleen gebruikt worden in combinatie met een ConBee-USB-stick of een RaspBee Shield voor de Raspberry Pi. Meer informatie over deCONZ kan op ons forum worden gevonden. De changelog sinds versie 2.27.6 kan hieronder worden gevonden.

The stable release contains numerous bug fixes and device integrations since the last stable version. Please refer to the changelogs of previous beta versions for details:

DDf for Aeotec (Samjin) water leak sensor's #8167

Together with this release the new stable firmware version 0x26550900 Firmware Changelog mitigates various reported bugs.