Versie 2.23.1 van deCONZ is uitgekomen, een stabiele uitgave. DeCONZ is een Zigbee-gateway ontwikkeld door Dresden Elektronik. Met deze gateway is het mogelijk om Zigbee-apparaten van verschillende fabrikanten aan te sturen door middel van de Phoscon-webapp. De deCONZ-gateway is los te gebruiken, maar ook in combinatie met verschillende domotica-applicaties zoals Home Assistant, Domoticz en openHAB. De software kan alleen gebruikt worden in combinatie met een ConBee-usb-stick of een RaspBee Shield voor de Raspberry Pi. Meer informatie over deCONZ kan op ons forum worden gevonden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Bug Fixes Fix TRÅDFRI Shortcut button sent 1004 instead 2004 event #7214

Fix sensitivity for lumi_vibration_aq1 #7208

Fix macOS opening of button maps file #7131

Fix alarm systems set code #7210

Fix ZCLDB wrong « Neutral current » attribute number #7188

Update etag when removing user fix #7217