Software-update: deCONZ 2.23.1

deCONZ logo (79 pix)Versie 2.23.1 van deCONZ is uitgekomen, een stabiele uitgave. DeCONZ is een Zigbee-gateway ontwikkeld door Dresden Elektronik. Met deze gateway is het mogelijk om Zigbee-apparaten van verschillende fabrikanten aan te sturen door middel van de Phoscon-webapp. De deCONZ-gateway is los te gebruiken, maar ook in combinatie met verschillende domotica-applicaties zoals Home Assistant, Domoticz en openHAB. De software kan alleen gebruikt worden in combinatie met een ConBee-usb-stick of een RaspBee Shield voor de Raspberry Pi. Meer informatie over deCONZ kan op ons forum worden gevonden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Bug Fixes
  • Fix TRÅDFRI Shortcut button sent 1004 instead 2004 event #7214
  • Fix sensitivity for lumi_vibration_aq1 #7208
  • Fix macOS opening of button maps file #7131
  • Fix alarm systems set code #7210
  • Fix ZCLDB wrong « Neutral current » attribute number #7188
  • Update etag when removing user fix #7217

deCONZ

Versienummer 2.23.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, Windows 10, Windows 11
Website deCONZ
Download https://deconz.dresden-elektronik.de/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-09-2023 18:27 25

16-09-2023 • 18:27

25

Bron: deCONZ

Update-historie

17-07 deCONZ 2.33.2 1
05-02 deCONZ 2.32.5 6
09-'25 deCONZ 2.31.2 2
05-'25 deCONZ 2.30.2 1
04-'25 DeCONZ 2.29.5 23
08-'24 deCONZ 2.28.1 22
07-'24 deCONZ 2.27.6 1
03-'24 deCONZ 2.26.3 0
02-'24 deCONZ 2.25.3 27
01-'24 deCONZ 2.24.3 11
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deCONZ

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Reacties (25)

-Moderatie-faq
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Vorkie 16 september 2023 19:54
Conbee II stick super stabiel met >150 devices hier in huis.

Allerbelangrijkste voor een stabiel Zigbee netwerk? Zorg dat je kanaal 25/26 van Zigbee gebruikt en kanaal 11 van de WiFi disabled (dus alleen 1 en 6) en ze zitten elkaar niet meer in de weg. Daarnaast voldoende routers, dus niet 1 lamp en dan 40 sensoren.

https://www.metageek.com/.../zigbee-wifi-coexistence/

[Reactie gewijzigd door Vorkie op 26 juli 2024 07:34]

zaadstra @Vorkie16 september 2023 20:22
Vertel dat ook even tegen de buren :o
lenwar @zaadstra1 oktober 2023 21:52
Je wordt hier gedownmod, maar je hebt zeker een punt.

Er is weinig algemeens te zeggen over ‘het beste’ als het gaat om dit soort zaken.
Je hebt sowieso met je buren te maken maar ook met andere zaken.
Ik heb zelf ooit ‘draadloze speakers’ gehad. Dat was geen wifi/bluetooth. Gewoon een soort “straalverbinding” (bij gebrek aan een betere term), maar die zat uiteraard ook in het 2.4GHz spectrum, waardoor er een reeks kanalen in de praktijk beperkt bruikbaar waren.

In mijn huis alleen al zie ik op het moment van schrijven meer dan 10 andere access points op m’n telefoon.
Nicap 16 september 2023 21:07
In domoticz was hij zeer stabiel. Later gebruikt icm homeassistant, maar daar crashte hij steeds. Later maar een sonoff besteld en deze werkt tot dusver stabiel. Krijg alleen mijn Aqara dubbele switch er niet in.
ultimate-tester @Nicap17 september 2023 07:30
Precies dit is ook mijn ervaring. Conbee II eject zichzelf telkens van de NAS en de container crasht dan ook. Mag ik eerst de USB weer terug mounten, daarna de container weer opstarten en dan kijken wat de schade is binnen het netwerk wat vaak nog wel te repareren valt. Als iemand goeie ervaring heeft met conbee en home assistant middels zigbee2mqtt dan hoor ik het graag!
Tarax @ultimate-tester17 september 2023 10:19
Geen MQTT maar de Conbee II doet het hier al heel lang heel goed op Home Assistant. Nog nooit een crash gehad.
Tip: doe een kabel tussen de Conbee II en je pi (nuc/of wat je ook hebt; ik heb een pi4).
ultimate-tester @Tarax17 september 2023 13:50
Dat klinkt goed! Wat gebruik je dan? Deconz addon? Er zit al een verlengkabel tussen, dat was om het signaal te boosten.
cybermans @ultimate-tester17 september 2023 18:39
Hier z2m icm conbee2 op rpi3. Nooit issues.
badkuipzeiler 17 september 2023 09:24
Ik gebruik een Conbee II in combinatie met Home Assistant. Werkt al ongeveer een jaar zonder grote problemen. Behalve enkele Ikea lampen en schakelaars die af en toe weigeren en/of opnieuw geinitialiseerd moeten worden. Ik heb nog wel een vraag of ik zelf ook nog dit programma moet updaten of loopt dit mee met updates van Home Assistant.
Colani @badkuipzeiler17 september 2023 11:30
deConz gebruik ik alleen maar om de firmware van de Conbee II te updaten en dat doe ik onder Windows.
Verder zit de Conbee II via een USB kabel van 50 cm aan de NAS Qnap TS-464 (16GB), hierop draait HA in een container.
deConz kun je ook in een container op de Qnap draaien maar niet gelijktijdig met HA.

Inmiddels draait de HA versie 2023.2.5 met > 80 devices al 7 maanden super stabiel.
Hiervoor gebruikte ik de Synology DS218+ (10GB) maar hier liep het regelmatig vast, op de Rpi3B+ met het OS op een USB stick werkte ook prima
roland83 @Colani17 september 2023 19:30
Waarom kun je HA en deconz niet gelijktijdig in (ik neem aan) twee losse docker-containers draaien? Zolang ze hetzelfde netwerk delen, kunnen ze elkaar zien. Op mijn Synology NAS heeft het op die manier jarenlang naast elkaar gewerkt, dat ging prima totdat Synology de support van een usb-stick gedag zei.
Colani @roland8317 september 2023 20:52
Hier deConz en HA beide in een aparte container maar ik krijg ze niet gelijktijdig aan de praat, straks als het weer kouder en natter wordt maar weer eens proberen :)

Synology support de Conbee wel maar onder DSM 7x gaat het iets anders en makkelijker.
Configuratiescherm > Taakplanner > Maken
Invullen onder tab Algemeen;
Taak; USB enable
Gebruiker; root
Gebeurtenis; Opstarten

Invullen onder tab Taakinstellingen;
Ga naar het tekstveld onder "Opdracht uitvoeren" en voeg onderstaande regels toe;

/sbin/modprobe usbserial
/sbin/modprobe ftdi_sio
/sbin/modprobe cdc-acm
Mouze88 @badkuipzeiler17 september 2023 11:30
Update komt via de deconz addon, bijv changelog van de huidige versie:
6.20.0:
Bump deCONZ to 2.22.2

Even wachten op de addon update dus :)
wmkuipers 16 september 2023 19:05
Deconz i.c.m. Conbee II is by far de beest stabiele manier om een groot Zigbee netwerk te draaien. Heel blij mee, draait al jaren stabiel :)
R2D2 @wmkuipers16 september 2023 19:14
“By far” is wel lichtelijk overdreven, hier zowel een CC2652R gebruikt in het verleden en inmiddels de Sonoff Zigbee E stick ivm Thread (Sonoff stick is in staat beide tegelijk te draaien) en dat draait rock solid.

Ooit begonnen met de Conbee 1 stick (ligt hier nog ergens in een doos) en dat was doffe ellende… maar dat was Zigbee hoe dan ook in die tijd ;)
The Otherside @R2D216 september 2023 22:02
Zo zie je maar dat ervaringen verschillen, voor mij was de Zigbee E stick niks meer dan drama in een vrij groot Zigbee netwerk en inmiddels draait mijn vertrouwde deconz stick weer.
Barsonax @The Otherside16 september 2023 23:28
Niet toevallig je wifi netwerk die dezelfde frequentie gebruikte? Zigbee en wifi kanalen kunnen namelijk overlappen.
Mr_Thomasz @R2D217 september 2023 18:27
Heb zelf ook enorm goede ervaringen met CC2652R ter vervanging van CC2531.

https://slae.sh/projects/cc2652/
R2D2 @Mr_Thomasz17 september 2023 18:54
Heb dezelfde gebruikt in het verleden inderdaad. Was hem “kwijt” na de verhuizing en ben toen overgegaan op de Homey Pro 2023 maar dat was het ook niet… dus toen de Sonoff maar besteld, 2x raden wat ik vervolgens in een verhuisdoos vond toen ik op zoek was naar mijn raam / deur sensoren :+
Mimiix 16 september 2023 21:32
Er is inmiddels ook weer een nieuwe beta :) https://github.com/dresde...releases/tag/v2.24.0-beta
UTMachine @Mimiix17 september 2023 07:22
Klopt, en Conbee 3 wordt genoemd 😆
Sando 17 september 2023 15:31
Ben ik de enige in de comments die de Raspbee II ipv de Conbee II gebruikt? Ik gebruik het i.c.m. OpenHAB en het draait al jaren stabiel. Alleen de aller goedkoopste sensors gooiden zichzelf af en toe het netwerk uit.
roland83 17 september 2023 19:28
Ik gebruik deCONZ nu enkele jaren in combinatie met de Conbee II, het geheel werkt best goed met allerlei Zigbee-apparaten. Ik ben begonnen met de Conbee-stick in mijn Synology NAS en deconz in een docker container, dat werkte stabiel behalve met sommige updates, en stopte toen Synology de usb-sticks in de nas niet meer ondersteunde.

Ik gebruik de deconz applicatie nooit, ik kan niet wegwijs worden uit de ui. Integratie met Home Assistant werkt veel makkelijker en dan kun je er meer mee. Nu draait het bij mij stabiel op een Raspberry pi 4, die werkt op Home Assistant OS.
wim1928 16 september 2023 19:00
Tijdje geleden, enkele maanden geprobeerd om mee om te werken ...
Uiteindelijk mee gestopt ...
Cybje @wim192817 september 2023 09:11
Misschien leuk om te vertellen waarom je ermee bent gestopt? Dan voegt je reactie ook nog wat toe voor andere Tweakers ;)

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