Versie 2.23.1 van deCONZ is uitgekomen, een stabiele uitgave. DeCONZ is een Zigbee-gateway ontwikkeld door Dresden Elektronik. Met deze gateway is het mogelijk om Zigbee-apparaten van verschillende fabrikanten aan te sturen door middel van de Phoscon-webapp. De deCONZ-gateway is los te gebruiken, maar ook in combinatie met verschillende domotica-applicaties zoals Home Assistant, Domoticz en openHAB. De software kan alleen gebruikt worden in combinatie met een ConBee-usb-stick of een RaspBee Shield voor de Raspberry Pi. Meer informatie over deCONZ kan op ons forum worden gevonden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.
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