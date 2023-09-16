GPSoftware heeft versie 12.33 van zijn bestandsmanager Directory Opus uitgebracht. Dit programma is in zekere zin vergelijkbaar met Total Commander, maar dan met uitgebreidere mogelijkheden over welke informatie precies moet worden weergegeven en op welke manier. Directory Opus is veelzijdig en extreem configureerbaar, zowel wat functionaliteit als wat uiterlijk betreft. Dat is meteen ook het grootste probleem, want het programma kan zeker op beginnende gebruikers complex overkomen.
Het programma kan 60 dagen worden getest; daarna moet een licentie van 89 Australische dollar worden aangeschaft, wat neerkomt op ongeveer 55 euro. Sinds versie 10.2 is er ook een minder uitgebreide versie, voor omgerekend 30 euro. De changelog voor deze uitgave laat de volgende lijst met veranderingen en verbeteringen zien:
The following change is new for 12.33:
The following changes were part of the 12.32.1 beta update:
- Updated LibWebP to fix security vulnerability.
- Drag & drops from XNViewMP should now work.
- Fixed PDF metadata not roundtripping correctly for strings containing certain characters.
- Fixed PDF metadata not handling UTF-16 encoded as ASCII hex bytes.
- Fixed problem decoding some JPEG images which could leave pink dots on the left-hand column.
- If a blocked preview handler (e.g. PowerToys PDF) is encountered, Opus will now check for common alternatives to use instead, rather than failing to show the file. (The same as it does if no preview handler is found at all. So enabling the PDF preview handler within PowerToys will no longer prevent Opus from viewing PDFs, as long as one of the known alternatives is available.)
- Updated RAR and 7Z DLLs.
- Fixed crash when using FAYT to trigger Windows Search from a locked folder tab.