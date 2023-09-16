Software-update: RJ TextEd 15.95

RJ TextEd logo (79 pix) Versie 15.95 van RJ TextEd is uitgebracht. Deze gratis teksteditor heeft diverse mogelijkheden, die vooral voor software- en webontwikkelaars interessant zijn, zoals syntax-highlighting, autocompletion, uitgebreide selectie- en sorteermogelijkheden en een ingebakken (s)ftp-client. Het programma wordt voor Windows ontwikkeld en is via Wine ook prima onder Linux te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Projects

Projects are no longer scanned for missing files when opened. It can slow things down and cause issues when you open a project from the commandline... I may add a new function in a later version to manually scan your project for missing files and give the user options to handle the result.

Customize themes dialog box

Fixed a few issues with deleting individual highlighter settings and import/export color profiles.

Fixed
  • Save dialog error (e.g. when creating a new project).
  • (Log) file monitoring read issue.
  • Exit program issue with command prompt panel open.
  • Create aligned columns marking all lines as changed.
  • Open file at cursor.

Versienummer 15.95
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Rickard Johansson
Download https://www.rj-texted.se/#download
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-09-2023 12:17 0

16-09-2023 • 12:17

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Bron: Rickard Johansson

Update-historie

09-'25 RJ TextEd 16.45 1
06-'25 RJ TextEd 16.40 0
10-'24 RJ TextEd 16.31 0
09-'24 RJ TextEd 16.30 2
05-'24 RJ TextEd 16.20 0
01-'24 RJ TextEd 16.10 0
11-'23 RJ TextEd 16.01 0
10-'23 RJ TextEd 16.00 0
09-'23 RJ TextEd 15.96 0
09-'23 RJ TextEd 15.95 0
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