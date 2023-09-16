Versie 15.95 van RJ TextEd is uitgebracht. Deze gratis teksteditor heeft diverse mogelijkheden, die vooral voor software- en webontwikkelaars interessant zijn, zoals syntax-highlighting, autocompletion, uitgebreide selectie- en sorteermogelijkheden en een ingebakken (s)ftp-client. Het programma wordt voor Windows ontwikkeld en is via Wine ook prima onder Linux te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Projects Projects are no longer scanned for missing files when opened. It can slow things down and cause issues when you open a project from the commandline... I may add a new function in a later version to manually scan your project for missing files and give the user options to handle the result. Customize themes dialog box Fixed a few issues with deleting individual highlighter settings and import/export color profiles. Fixed Save dialog error (e.g. when creating a new project).

(Log) file monitoring read issue.

Exit program issue with command prompt panel open.

Create aligned columns marking all lines as changed.

Open file at cursor.