Tails 5.17.1

Tails staat voor The amnesic incognito live system en is een live Linux-distributie die zich richt op privacy en anonimiteit. Als basis maakt het gebruik van Debian GNU/Linux en het voegt daar een Gnome-omgeving met Tor, Tor Browser, Pidgin, Thunderbird, Electrum, LibreOffice, GPG en KeePassXC aan toe. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Versie 5 is op Debian 11 gebaseerd en onder meer OpenPGP is vervangen door Kleopatra. In versie 5.17.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht: