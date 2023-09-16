Software-update: Tails 5.17.1

Tails logo (79 pix) Tails staat voor The amnesic incognito live system en is een live Linux-distributie die zich richt op privacy en anonimiteit. Als basis maakt het gebruik van Debian GNU/Linux en het voegt daar een Gnome-omgeving met Tor, Tor Browser, Pidgin, Thunderbird, Electrum, LibreOffice, GPG en KeePassXC aan toe. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Versie 5 is op Debian 11 gebaseerd en onder meer OpenPGP is vervangen door Kleopatra. In versie 5.17.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Tails 5.17.1

This release is an emergency release to fix a critical vulnerability in Tor Browser. We'd like to dedicate this Tails release to Debian developer Abraham Raji who tragically lost his life in an accident on the 13th of September, 2023.

Changes and updates

For more details, read our changelog. See the list of long-standing issues.

Tails 5.0 desktop

Versienummer 5.17.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux
Website Tails
Download https://tails.boum.org/install/index.en.html
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-09-2023 12:15 1

16-09-2023 • 12:15

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Bron: Tails

Update-historie

05-08 Tails 7.10.1 0
23-07 Tails 7.10 0
23-05 Tails 7.8 4
23-04 Tails 7.7 0
09-04 Tails 7.6.1 0
26-03 Tails 7.6 0
27-02 Tails 7.5 2
11-02 Tails 7.4.2 4
30-01 Tails 7.4.1 1
15-01 Tails 7.4 0
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Tails

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Besturingssystemen

Reacties (1)

-Moderatie-faq
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C6DL 16 september 2023 12:18
Rip abraham. Heeft veel betekend voor de gemeenschap

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