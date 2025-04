Versie 15.96 van RJ TextEd is uitgebracht. Deze gratis teksteditor heeft diverse mogelijkheden, die vooral voor software- en webontwikkelaars interessant zijn, zoals syntax-highlighting, autocompletion, uitgebreide selectie- en sorteermogelijkheden en een ingebakken (s)ftp-client. Het programma wordt voor Windows ontwikkeld en is via Wine ook prima onder Linux te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Projects Added a few new items in the project menu. Save As... which lets you save the project in another location. Save options Use relative paths Use absolute paths

Fixed a few issues with saving relative paths when adding files from different drives.

Also fixed some drag and drop issues and saving tree state after update. Purescript Added a new highlighter for Purescript. Pony Added a new highlighter for the Pony programming language. Elm Added a new highlighter for Elm. Fixed A few reported minor issues.