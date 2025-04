Er is met versienummer 8.17 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.122 titels, wat er zes meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Bundled vkd3d upgraded to version 1.9.

Initial window management in the Wayland driver.

SoundFont support in DirectMusic. Bugs fixed in 8.17 (total 19): #34789: MeGUI: Wrong icon for file chooser

#38823: Sumatra PDF 3.0: tabs don't work correctly

#43137: The Elder Scrolls: Oblivion crashes after opening logo screens.

#46483: Cemu 1.12.0 crashes on unimplemented function msvcp140.dll.?_Throw_C_error@std@@YAXH@Z

#48969: RageMP crashes on unimplemented function msvcp140.dll.?_Throw_future_error@std@@YAXAEBVerror_code@1@@Z

#51327: GdipCreateFont initializes font with ANSI_CHARSET

#54588: iphlpapi:iphlpapi - test_GetExtendedTcpTable() sometimes fails because the buffer is too small in Wine

#55001: ToneX by IK Multimedia needs unimplemented function msvcp140.dll.?_Throw_C_error@std@@YAXH@Z

#55184: Dwarf Fortress (Steam) crashes on unimplemented function msvcp140_atomic_wait.dll.__std_acquire_shared_mutex_for_instance

#55240: The 64-bit winmm:capture & winmm:wave get BADDEVICEID on Windows 10+

#55486: Finale 27 printing mangled

#55522: SoftEther VPN Server Manager

#55529: Text in SRPG Studio games ends with a tofu/missing character glyph.

#55587: quartz:vmr9 - test_changed3ddevice() crashes on Windows 8+

#55592: Separable Subsurface Scattering needs 'mov' opcode support for fx_4_0 effect

#55599: Metatrader 4 - not possible to add any indicator to a chart

#55614: ReCore crashes on unimplemented function msvcp110.dll.?_Winerror_map@std@@YAPEBDH@Z

#55635: mfreadwrite:mfplat - test_interfaces() crashes on Windows 7 & 8

#55651: d3d10:effect - test_effect_fx_4_1_blend_state() fails on Windows 7+