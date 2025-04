Sandboxie is een programma waarmee het mogelijk is om onder Windows programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door programma's of webbrowsers worden aangebracht, eenvoudig ongedaan te maken, en is er bovendien geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows 7 of hoger en wordt als open source aangeboden. Het is verkrijgbaar in een classic- en plus-uitvoering. Intern werken ze gelijk, maar die laatste heeft een modernere, met Qt gebouwde gebruikersinterface. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Added Added container header backup/restore option to the option windows Changed Updated 7-Zip library to version 23.01 4ee1464 Fixed Fixed incorrect text display when changing the password of encrypted boxes or when exporting encrypted boxes #3296

Fixed image files not being created as sparse files