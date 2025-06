Versie 16.01 van RJ TextEd is uitgebracht. Deze gratis teksteditor heeft diverse mogelijkheden, die vooral voor software- en webontwikkelaars interessant zijn, zoals syntaxhighlighting, autocompletion, uitgebreide selectie- en sorteermogelijkheden en een ingebakken sftp-client. Het programma wordt voor Windows ontwikkeld en is via Wine ook prima onder Linux te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changed how data is stored on disk. This to make it more reliable when having a large amount of files opened.