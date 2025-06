De finalrelease van het bestandsbeheerprogramma Total Commander versie 11.01 is uitgekomen. Dit programma kan als vervanging voor Windows Verkenner worden gebruikt en doordat het scherm in tweeën is gesplitst, is het eenvoudig om bestanden te kopiëren. Het programma kan echter veel meer. Zo zijn er diverse manieren om bestanden aan te passen, zijn een ingebouwde ftp-client en een multirenametool aanwezig, en is er ondersteuning voor een groot aantal compressieformaten. Verder kan de functionaliteit met plug-ins worden uitgebreid. Versie 11.01 is een zogenaamde bugfixrelease, waarin we voornamelijk kleine veranderingen en bugfixes aantreffen.

Total Commander 11.01 is available now! What's new: Updated unrar dlls to 6.23.0. RARLAB has now issued a statement that the unrar dlls are not affected by the critical vulnerability in RAR

Shift + F4 edit new file(s): Multiple names can now be passed also in double quotes separated by spaces, e.g. "file1.txt" "file2.txt" "file3.txt"

+ edit new file(s): Multiple names can now be passed also in double quotes separated by spaces, e.g. "file1.txt" "file2.txt" "file3.txt" cm_Edit: Parameter /N now supports alternate syntax /N=<"file1.txt" "file2.txt" "file3.txt"> to pass multiple names to the function more easily

Compare by content: Set number of lines which must be matching after a difference (CompareFindLines)

Bugfixes. Complete list of changes.