De vijfde releasecandidate van Total Commander versie 11.51 is verschenen. Dit programma kan als vervanging voor Windows Verkenner worden gebruikt. Doordat het beeld in tweeën is gesplitst, is het eenvoudig om bestanden te kopiëren, maar het programma kan veel meer. Zo zijn er diverse manieren om bestanden aan te passen, zijn een ingebouwde FTP-client en een multirenametool aanwezig en is er ondersteuning voor een groot aantal compressieformaten. Verder kan de functionaliteit met plug-ins worden uitgebreid. De complete changelog voor de 11.51-serie is op deze pagina in te zien. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden:

Added: wincmd.ini [Configuration] PhotoAppOverride=0 : override how Microsoft Photos app is called to load multiple images: 1=old method, 2=ms-photos:viewer with URL-encoded name, 3=ms-photos:viewer without encoding the name Fixed: Lister: Adjust scrollbar range after zooming font, otherwise the end of the file couldn't be reached

OneDrive folder: Always try to delete OneDrive symbolic link to subfolder, only delete files inside if it couldn't be deleted

Double click on JPG, PNG etc: Launching of the Photos app via ms-photos:viewer?fileName=name broken when name is URL-encoded, e.g. spaces->%20

Overriding opening of archives via internal associations didn't work for all archive types if the archive was invalid