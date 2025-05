Versie 2.25.3 van deCONZ is uitgekomen. DeCONZ is een Zigbee-gateway ontwikkeld door Dresden Elektronik. Met deze gateway is het mogelijk om Zigbee-apparaten van verschillende fabrikanten aan te sturen door middel van de Phoscon-webapp. De deCONZ-gateway is los te gebruiken, maar ook in combinatie met verschillende domotica-applicaties zoals Home Assistant, Domoticz en openHAB. De software kan alleen gebruikt worden in combinatie met een ConBee-usb-stick of een RaspBee Shield voor de Raspberry Pi. Meer informatie over deCONZ kan op ons forum worden gevonden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Prevent heavy database writes during APS indications #7578

Fix handling Hue Effects state attribute #7576

Fix MHCOZY 4-Channel SyntaxError: unterminated statement (_TZ3000_u3oupgdy) #7577

A new ConBee III deCONZ firmware version is currently under testing and should arrive within a few days. The new version addressed joining related problems which can cause reliable operation and battery drain of some devices like Ikea.

We have released a first public OpenThread beta firmware for ConBee II and ConBee III. Visit https://phoscon.de/openthread/doc for a description on how to join a Thread Eve smart plug via ConBee as Border Router and Home Assistant as Matter controller.