NTWind Software heeft versie 6.1.1 van WinSnap uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om screenshots in Windows te maken. Ook kunnen verschillende vensters en opengeklapte pulldownmenu's worden vastgelegd. Verder kunnen er bewerkingen op de afbeeldingen worden uitgevoerd, zoals het toevoegen van een schaduw of een watermerk, en het aanpassen van helderheid en kleuren. De download is klein en een levenslange licentie kost nog geen twintig euro, waarmee het een stuk voordeliger is dan bijvoorbeeld Snagit. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changelog for WinSnap version 6.1.1: New language: Finnish

Updated language: Spanish

Installer runs app non-elevated easier and faster

Some other minor improvements and bug fixes