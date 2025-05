NTWind Software heeft versie 6.0 van WinSnap uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om screenshots in Windows te maken. Ook kunnen verschillende vensters en opengeklapte pulldownmenu's worden vastgelegd. Verder kunnen er bewerkingen op de afbeeldingen worden uitgevoerd, zoals het toevoegen van een schaduw of een watermerk, en het aanpassen van helderheid en kleuren. De download is klein en een levenslange licentie kost dertig dollar. Sinds versie 5.3.6 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changelog for WinSnap version 6.0.1: New modern UI with Auto Light\Dark mode switching

New simplified capture mode selection with options

New Capture and Options menu with advanced settings

Added Customize command for all effects

Added Repeat Last Capture command, button and hotkey

Added Resize checkbox instead of combobox with options

Added View -> Language list for easier access

Colorize effect moved to the Shape properties dialog

Larger magnifier in the Region capture mode

Moved Auto-Save and Auto-Copy switches to buttons

Many improvements and fixes for high-DPI displays

Removed all third-party language files - new translations required!