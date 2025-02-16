NTWind Software heeft versie 6.2.2 van WinSnap uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om screenshots in Windows te maken. Ook kunnen verschillende vensters en opengeklapte pulldownmenu's worden vastgelegd. Verder kunnen er bewerkingen op de afbeeldingen worden uitgevoerd, zoals het toevoegen van een schaduw of een watermerk, en het aanpassen van helderheid en kleuren. De download is klein en een levenslange licentie kost nog geen twintig euro, waarmee het een stuk voordeliger is dan bijvoorbeeld Snagit. Sinds versie 6.1.2 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
WinSnap v6.2.2 - Fixed Checking for Updates
WinSnap v6.2.1 - Maintenance Release
- Fixed an issue with version number and checking for updates
- Some other minor improvements and bug fixes
WinSnap v6.2.0 - Reworked UI, Fixes and Enhancements
- Updated language: Italian
- Fixed a double-click issue on the Delay button
- Some other minor improvements and bug fixes
WinSnap v6.2 adds back the dropdown menu to set up delay without opening the settings dialog and contains several other UI enhancements. Here is the new main window:
WinSnap v6.1.3 - Overrides PrinScreen Hotkey Now
- Improved user interface, icons and buttons
- Added icons for Capture, Save and Copy buttons
- Repeat Last Capture button moved to the left side
- Added menu to the Delay button like in version 5
- Changed option icons from bullet "•" to countersink "⌵"
- Fixed Microsoft Paint icon in Tools menu on Windows 11
- Updated languages: Arabic, German, Portuguese (Brazil)
- Some other minor improvements and bug fixes
- Updated language: Finnish
- Overrides PrintScreen key if registered by another app
- Some other minor improvements and bug fixes