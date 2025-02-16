NTWind Software heeft versie 6.2.2 van WinSnap uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om screenshots in Windows te maken. Ook kunnen verschillende vensters en opengeklapte pulldownmenu's worden vastgelegd. Verder kunnen er bewerkingen op de afbeeldingen worden uitgevoerd, zoals het toevoegen van een schaduw of een watermerk, en het aanpassen van helderheid en kleuren. De download is klein en een levenslange licentie kost nog geen twintig euro, waarmee het een stuk voordeliger is dan bijvoorbeeld Snagit. Sinds versie 6.1.2 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

WinSnap v6.2.2 - Fixed Checking for Updates Fixed an issue with version number and checking for updates

Some other minor improvements and bug fixes WinSnap v6.2.1 - Maintenance Release Updated language: Italian

Fixed a double-click issue on the Delay button

Some other minor improvements and bug fixes WinSnap v6.2.0 - Reworked UI, Fixes and Enhancements WinSnap v6.2 adds back the dropdown menu to set up delay without opening the settings dialog and contains several other UI enhancements. Here is the new main window: Improved user interface, icons and buttons

Added icons for Capture, Save and Copy buttons

Repeat Last Capture button moved to the left side

Added menu to the Delay button like in version 5

Changed option icons from bullet "•" to countersink "⌵"

Fixed Microsoft Paint icon in Tools menu on Windows 11

Updated languages: Arabic, German, Portuguese (Brazil)

Some other minor improvements and bug fixes WinSnap v6.1.3 - Overrides PrinScreen Hotkey Now Updated language: Finnish

Overrides PrintScreen key if registered by another app

Some other minor improvements and bug fixes