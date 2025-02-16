Software-update: WinSnap 6.2.2

WinSnap logo NTWind Software heeft versie 6.2.2 van WinSnap uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om screenshots in Windows te maken. Ook kunnen verschillende vensters en opengeklapte pulldownmenu's worden vastgelegd. Verder kunnen er bewerkingen op de afbeeldingen worden uitgevoerd, zoals het toevoegen van een schaduw of een watermerk, en het aanpassen van helderheid en kleuren. De download is klein en een levenslange licentie kost nog geen twintig euro, waarmee het een stuk voordeliger is dan bijvoorbeeld Snagit. Sinds versie 6.1.2 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

WinSnap v6.2.2 - Fixed Checking for Updates
  • Fixed an issue with version number and checking for updates
  • Some other minor improvements and bug fixes
WinSnap v6.2.1 - Maintenance Release
  • Updated language: Italian
  • Fixed a double-click issue on the Delay button
  • Some other minor improvements and bug fixes
WinSnap v6.2.0 - Reworked UI, Fixes and Enhancements

WinSnap v6.2 adds back the dropdown menu to set up delay without opening the settings dialog and contains several other UI enhancements. Here is the new main window:

  • Improved user interface, icons and buttons
  • Added icons for Capture, Save and Copy buttons
  • Repeat Last Capture button moved to the left side
  • Added menu to the Delay button like in version 5
  • Changed option icons from bullet "•" to countersink "⌵"
  • Fixed Microsoft Paint icon in Tools menu on Windows 11
  • Updated languages: Arabic, German, Portuguese (Brazil)
  • Some other minor improvements and bug fixes
WinSnap v6.1.3 - Overrides PrinScreen Hotkey Now
  • Updated language: Finnish
  • Overrides PrintScreen key if registered by another app
  • Some other minor improvements and bug fixes

WinSnap 6.2

Versienummer 6.2.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website NTWind Software
Download https://www.ntwind.com/software/winsnap.html
Bestandsgrootte 3,55MB
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 16-02-2025 16:43 4

16-02-2025 • 16:43

4

Bron: NTWind Software

Update-historie

02-'25 WinSnap 6.2.2 4
12-'24 WinSnap 6.2.0 3
01-'24 WinSnap 6.1.2 3
10-'23 WinSnap 6.1.1 6
09-'23 WinSnap 6.1.0 0
06-'23 WinSnap 6.0.9 0
05-'23 WinSnap 6.0.8 0
05-'23 WinSnap 6.0.7 8
04-'23 WinSnap 6.0.6 12
03-'23 WinSnap 6.0.3 0
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Reacties (4)

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Codin the Coder 16 februari 2025 18:46
Ik ben onlangs overgestapt van Lightshot naar ShareX.

Lightshot is gratis, handig in het gebruik, maar de cloud upload functie hield op met werken, en het werd niet meer actief ontwikkeld.

ShareX is ook gratis, kan veel meer, en wordt actief ontwikkeld. Ik moest er even aan wennen, maar het was de moeite waard.

Ik hoor nu voor het eerst van WinSnap, en vind het er ook wel leuk uit zien. Zo goedkoop als het is, is bijna net zo goed als gratis. Ik maak een mentale aantekening, en ga hem een keer uitproberen.
Kagelol @Codin the Coder16 februari 2025 19:20
Ik ben zelf fan van PicPick, veel functies, gratis je kan doneren als je dat zou willen
JeGe @Codin the Coder16 februari 2025 20:35
De snipping tool die standaard in Windows 11 zit is anders ook niet slecht.
Het heeft geen cloud functies, maar het werkt verder perfect zonder toeters en bellen
SlimNewRatSkin 18 februari 2025 21:06
Greenshot is al jaren precies goed voor mij. Ik zie geen reden om te switchen.

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