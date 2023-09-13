Software-update: WinSnap 6.1.0

NTWind Software heeft versie 6.1.0 van WinSnap uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om screenshots in Windows te maken. Ook kunnen verschillende vensters en opengeklapte pulldownmenu's worden vastgelegd. Verder kunnen er bewerkingen op de afbeeldingen worden uitgevoerd, zoals het toevoegen van een schaduw of een watermerk, en het aanpassen van helderheid en kleuren. De download is klein en een levenslange licentie kost nog geen twintig euro, waarmee het een stuk voordeliger is dan bijvoorbeeld Snagit. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changelog for WinSnap version 6.1.0:
  • New languages: Arabic
  • Updated languages: French
  • New digital signature for executable files
  • Fixed shape of Auto-Save/Copy marks on some DPI
  • Some other minor improvements and bug fixes

WinSnap

Versienummer 6.1.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website NTWind Software
Download https://www.ntwind.com/software/winsnap.html
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 13-09-2023 17:35
0 • submitter: 1DMKIIN

13-09-2023 • 17:35

0

Submitter: 1DMKIIN

Bron: NTWind Software

Update-historie

11-07 WinSnap 6.2.4 2
02-'25 WinSnap 6.2.2 4
12-'24 WinSnap 6.2.0 3
01-'24 WinSnap 6.1.2 3
10-'23 WinSnap 6.1.1 6
09-'23 WinSnap 6.1.0 0
06-'23 WinSnap 6.0.9 0
05-'23 WinSnap 6.0.8 0
05-'23 WinSnap 6.0.7 8
04-'23 WinSnap 6.0.6 12
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