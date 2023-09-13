Software-update: CCleaner 6.16

CCleaner 4.0 logo (75 pix)Piriform heeft versie 6.16 van CCleaner uitgebracht. Met dit programma kunnen diverse onderdelen van Windows worden opgeschoond. Hierbij valt te denken aan tijdelijke Windows- en internetbestanden, maar ook aan overbodige rommel van een groot aantal andere programma's, waaronder Windows Media Player, Google Toolbar, Microsoft Office, Photoshop, WinRAR en ga zo maar door. Bovendien is het aantal programma's waarvan CCleaner de rommel kan opruimen, eenvoudig uit te breiden met het programma CCEnhancer.

Naast opruimen kan CCleaner ook fouten in het register en in snelkoppelingen verhelpen en de lijst met programma's die starten met Windows aanpassen, en is het mogelijk om cookies te beheren. Vanaf deze versie kan ook de algehele conditie van de computer worden getest. Naast een gratis uitvoering is er ook een pro-versie, die onder meer een automatische-updatefunctie biedt. In deze release zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Taking the hassle out of PC maintenance
  • Limited testing of the new Health Check user experience to better guide you through the cleaning and optimization steps.
Fixing bugs and other improvements
  • We resolved an issue that prevented some users from auto-updating CCleaner or activating their licence.
  • We fixed an issue where a crash could occur when the scheduled cleaning was starting.
  • We fixed some text alignment in the UI for Dutch localization.

CCleaner 6.06

Versienummer 6.16.10662
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Piriform
Download https://www.ccleaner.com/nl-nl/ccleaner/builds
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 13-09-2023 17:19
1 • submitter: danmark_ori

13-09-2023 • 17:19

1

Submitter: danmark_ori

Bron: Piriform

Update-historie

10-'25 CCleaner 7.0 24
08-'25 CCleaner 6.39 25
07-'25 CCleaner 6.38 41
06-'25 CCleaner 6.37 0
05-'25 CCleaner 6.36 3
04-'25 CCleaner 6.35 1
03-'25 CCleaner 6.34 8
02-'25 CCleaner 6.33 12
01-'25 CCleaner 6.32 7
12-'24 CCleaner 6.31 2
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CCleaner

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (1)

-Moderatie-faq
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Uruk-Hai 14 september 2023 09:19
Ik gebruik CCleaner heel soms nog op mijn werk na het deïnstalleren van een applicatie om de allerlaatste restjes er van te verwijderen, om het vervolgens opnieuw te installeren. We hebben op het werk namelijk een applicatie voor een hele dure lasersnijder die het na een maand of wat ineens laat afweten en na herinstallatie ineens wel weer goed werkt.

Voor dagelijks thuisgebruik ben ik al jaren geleden van dit soort software afgestapt en heb daar tot op heden geen spijt van gekregen.

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