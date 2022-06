Versie 4.5.7 van CCEnhancer is uitgekomen. Met dit programma kan de lijst met applicaties waarvan CCleaner de overgebleven rommel kan opruimen, worden uitgebreid. Dit doet het door automatisch een configuratiebestand op te halen en te installeren. Dit bestand kan overigens ook door andere programma's worden gebruikt, zoals BleachBit of Singular Labs eigen System Ninja. CCEnhancer kan overweg met zowel versie 2.x als versie 3.x van CCleaner en doet zijn werk prima in 32bit- en 64bit-omgevingen. Daarnaast kan het automatisch CCleaner draaien, als de update klaar is. In deze uitgave is een probleem met de trim-functie verholpen.

What’s new in 4.5.7:

We’ve just released CCEnhancer 4.5.7, which fixes an issue with the Use alternative download URL option that caused definition updates to fail. Relatedly, CCEnhancer will no longer stop working on the rare occasions that our CDN provider goes offline.