Singular Labs, bekend van onder meer CCEnhancer en JavaRa, heeft versie 3.2.9 van System Ninja uitgebracht. Met dit programma kan een Windows-machine opgeschoond en geoptimaliseerd worden. System Ninja verwijdert onnodige bestanden en belooft verder de prestaties te verbeteren en problemen te verhelpen. Het programma is gratis en bevat geen adware, wat voorheen wel het geval was. In Sinds versie 3.0 is er ook een betaalde uitvoering met extra functionaliteit. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Added cleaning support for the new Chromium Microsoft Edge

Added cleaning support for Brave browser Bug fixes Registry cleaning can now be excluded from the comprehensive scan in the PRO interface

Fixed issue where the scanner wouldn’t run if scan exclusions contained a blank line

Fixed issues where the classic interface wouldn’t scan properly after running a Pro UI scan

Pro UI no longer allows you to remove registry keys that have already been removed.

Chrome variant browsers now have their actual name included in the scan results.