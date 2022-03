TechSmith heeft versie 2021.0.2 van Snagit uitgebracht. Met dit programma, dat voor zowel Windows als macOS beschikbaar is, kunnen plaatjes, tekst, bewegende beelden en webpagina's worden afgevangen en bewerkt. Zo kunnen er effecten als perspectief, spotlight en magnify op worden losgelaten. Verder kunnen ter verduidelijking teksten, pijlen en cirkels worden aangebracht. De screenshots kunnen als afbeeldingen worden opgeslagen of direct in diverse programma's zoals Word en PowerPoint worden geïmporteerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Snagit version 2021.0.2: Fixed a crash that could occur when discarding saved changes on a capture while exiting Editor

Fixed an issue where Snagit was using too much CPU when trying to communicate with activation servers

Updated proxy server configuration file location

Other bug fixes and performance improvements