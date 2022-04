Singular Labs, bekend van onder meer CCEnhancer en JavaRa, heeft versie 3.2.10 van System Ninja uitgebracht. Met dit programma kan een Windows-machine opgeschoond en geoptimaliseerd worden. System Ninja verwijdert onnodige bestanden en belooft verder de prestaties te verbeteren en problemen te verhelpen. Het programma is gratis en bevat geen adware, wat voorheen wel het geval was. In Sinds versie 3.0 is er ook een betaalde uitvoering met extra functionaliteit. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in System Ninja 3.2.10: App Uninstaller can now sort programs by their directory size

Added cleaning for Adobe font caches.

Improved cleaning of Windows memory dumps

Added cleaning for Slack cache files and logs.

Web links now open in the default browser instead of Internet Explorer.

The “Highlight Preinstalled” feature has been removed.

Custom includes for files without a file extension are now supported