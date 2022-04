Deepin is een Linux-distributie die zijn basis in China heeft, maar ook daarbuiten wordt ingezet en onderhouden. Het is gebaseerd op Debian, en richt zich op het bieden van een overzichtelijke en gemakkelijk te gebruiken omgeving. Het bevat een eigen Deepin Desktop Environment, die gebruikmaakt van de Qt5-toolkit. Het bevat applicaties als Chromium, Thunderbird, WPS Office en Linux Kernel 5.10 met lts-ondersteuning of 5.12. De changelog voor versie 20.2.2 is op deze pagina te vinden, dit zijn in het kort de belangrijkste verbeteringen:

In deepin 20.2.2, a brand-new App Store is released, with a fresh visual design, simplified interaction, Android apps support, and better application management. In addition, kernels are upgraded with the upstream, more GPU models and graphics cards are adapted, and deepin applications are updated, optimized, and fixed, offering improved stability and compatibility, and a better user experience. What's more, deepin supports secure boot to ensure that the device boots trusted software and protects system security.