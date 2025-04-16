Versie 23.1 van Deepin is uitgekomen. Deze Linux-distributie heeft zijn basis in China, maar wordt ook daarbuiten ingezet en onderhouden. Het is gebaseerd op Debian, en richt zich op het bieden van een overzichtelijke en gemakkelijk te gebruiken omgeving. Het bevat een eigen Deepin Desktop Environment, die gebruikmaakt van de Qt5-toolkit. De belangrijkste veranderingen en verbeteringen die in deze uitgave zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

Hardware Compatibility & Kernel Optimization Integrated 6.6/6.12 kernel updates, NVIDIA graphics driver upgrades, and Intel/AMD CPU microcode updates for comprehensive improvements in hardware compatibility and low-level performance. Core Feature Enhancements DDE: Introduced smart mirror source management and compact mode entry;

Global Search: Added offline natural language processing (NLP) and AI-powered capabilities. Dev Tools & Cross-Platform Support App Store: Adapted for Debian/Ubuntu/Arch subsystem environments with quick-launch support;

Linyaps: Added remote repository management and build tool optimizations, boosting application development efficiency. UOS AI Upgrade Default engine switched to DeepSeek;

Added web search integration, local model deployment, and text error correction features. Stability Reinforcement Fixed over 100 user-reported issues across system modules, DDE, file manager, and cross-device collaboration, enhancing overall system responsiveness.