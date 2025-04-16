Software-update: Deepin 23.1

Deepin logo (79 pix)Versie 23.1 van Deepin is uitgekomen. Deze Linux-distributie heeft zijn basis in China, maar wordt ook daarbuiten ingezet en onderhouden. Het is gebaseerd op Debian, en richt zich op het bieden van een overzichtelijke en gemakkelijk te gebruiken omgeving. Het bevat een eigen Deepin Desktop Environment, die gebruikmaakt van de Qt5-toolkit. De belangrijkste veranderingen en verbeteringen die in deze uitgave zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

Hardware Compatibility & Kernel Optimization
  • Integrated 6.6/6.12 kernel updates, NVIDIA graphics driver upgrades, and Intel/AMD CPU microcode updates for comprehensive improvements in hardware compatibility and low-level performance.
Core Feature Enhancements
  • DDE: Introduced smart mirror source management and compact mode entry;
  • Global Search: Added offline natural language processing (NLP) and AI-powered capabilities.
Dev Tools & Cross-Platform Support
  • App Store: Adapted for Debian/Ubuntu/Arch subsystem environments with quick-launch support;
  • Linyaps: Added remote repository management and build tool optimizations, boosting application development efficiency.
UOS AI Upgrade
  • Default engine switched to DeepSeek;
  • Added web search integration, local model deployment, and text error correction features.
Stability Reinforcement
  • Fixed over 100 user-reported issues across system modules, DDE, file manager, and cross-device collaboration, enhancing overall system responsiveness.

Deepin

Versienummer 23.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux
Website Deepin
Download https://www.deepin.org/en/download/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-04-2025 19:30 9

16-04-2025 • 19:30

9

Bron: Deepin

Update-historie

10-04 Deepin 25.1 19
04-'25 Deepin 23.1 9
08-'24 Deepin 23.0 12
04-'23 Deepin 20.9 0
12-'22 Deepin 20.8 10
09-'22 Deepin 20.7 14
05-'22 Deepin 20.6 2
04-'22 Deepin 20.5 0
01-'22 Deepin 20.4 5
11-'21 Deepin 20.3 22
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Reacties (9)

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desalniettemin 16 april 2025 19:57
Linux versie van Windows 11.
pasarica @desalniettemin16 april 2025 20:42
ik begrijp niet waarom je (op moment van schrijven) 2x Irrelevant krijgt, wat je zegt is gewoon on-the-nose.
Mark de Vaal @pasarica16 april 2025 21:04
Dit is waarom ook jij een paar minnetjes gaat krijgen!

1. Ongefundeerde meningen
2. geen onderzoek gedaan, maar ik ga jullie helpen!

Windows 11 is van oktober 2021. Deepin officieel van 2014. Dus versie 15 heeft al een soortgelijk DE. Dus wie kopieert dan wie?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Windows_11

https://nl.wikipedia.org/wiki/Deepin
i-chat @Mark de Vaal16 april 2025 21:47
en windows 10 en 11 zijn voortborduursels op windows 8 en 7 (vooral win 11 heeft een tal van win 7 features geherintroduceerd na het win8 debakel). win 8.1 is van 2013

ik zie heel duidelijk design elementen uit windows 7 en later terugkeren maar goed, win7 is een voortborduursel op windows xp die weer leent van win2k en win NT en win 9x en MacitoshOS (van de macintosh II ) als je maar ver genoeg terug gaat kom je vanzelf bij wordperfect 5.0 uit en dat is waar mijn pc-tijd begonnen is.
Mark de Vaal @i-chat17 april 2025 08:35
Dan heb je mijn opmerking niet begrepen!

Het gaat erom dat desalnietemin zei dat het een windows 11 copie is terwijl Deepin al veeeeeeeel eerder was met deze looks. Dit heeft totaal niks te maken met WIn7 Win8 en Win10!
desalniettemin @Mark de Vaal17 april 2025 15:51
Ik bedoelde niet dat het een kopie was, alleen dat het erg op W11 lijkt. Eerdere versies van Deepin hadden dit uiterlijk ook al.
desalniettemin @Mark de Vaal17 april 2025 15:54
Enige dat ik bedoelde was dat het erg op W11 lijkt. Eerdere versies van Deepin hadden deze blur look ook al. Ik hoef al die bling niet. Ik zet dat altijd meteen, net als animaties.
beerse @desalniettemin17 april 2025 10:31
Wat mij betreft ben je wat kort van stof maar volgens mij was deepin inderdaad een linux distributie die haar best deed om op msWindows te lijken. Of ben ik in de war met een andere distro en lijkt het gewoon allemaal meer en meer op elkaar: Apple-MacOS, ChromeOS, W11.... van een afstand lijkt het steeds meer op elkaar.
desalniettemin @beerse17 april 2025 15:50
Xfce is de enige desktop voor mij. Ik hoef al die bling van Deepin niet. Deepin heeft al heel lang deze blur look. Ik hoef geen blur. Heb ik allemaal uit staan op MX Linux Xfce.

[Reactie gewijzigd door desalniettemin op 17 april 2025 15:52]


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