Versie 23.1 van Deepin is uitgekomen. Deze Linux-distributie heeft zijn basis in China, maar wordt ook daarbuiten ingezet en onderhouden. Het is gebaseerd op Debian, en richt zich op het bieden van een overzichtelijke en gemakkelijk te gebruiken omgeving. Het bevat een eigen Deepin Desktop Environment, die gebruikmaakt van de Qt5-toolkit. De belangrijkste veranderingen en verbeteringen die in deze uitgave zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.
Hardware Compatibility & Kernel Optimization
Core Feature Enhancements
- Integrated 6.6/6.12 kernel updates, NVIDIA graphics driver upgrades, and Intel/AMD CPU microcode updates for comprehensive improvements in hardware compatibility and low-level performance.
Dev Tools & Cross-Platform Support
- DDE: Introduced smart mirror source management and compact mode entry;
- Global Search: Added offline natural language processing (NLP) and AI-powered capabilities.
UOS AI Upgrade
- App Store: Adapted for Debian/Ubuntu/Arch subsystem environments with quick-launch support;
- Linyaps: Added remote repository management and build tool optimizations, boosting application development efficiency.
Stability Reinforcement
- Default engine switched to DeepSeek;
- Added web search integration, local model deployment, and text error correction features.
- Fixed over 100 user-reported issues across system modules, DDE, file manager, and cross-device collaboration, enhancing overall system responsiveness.