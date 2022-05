BleachBit is een programma waarmee rommel op de computer kan worden opgeruimd. Het is daarmee vergelijkbaar met CCleaner van Piriform, maar er zijn ook enkele belangrijke verschillen. Ten eerste is BleachBit open source en verder is er naast een Windows-uitvoering ook een versie voor Linux. Het programma kan worden gebruikt in meer dan zestig talen, waaronder het Nederlands. Door toevoeging van winapp2.ini, dat het overigens automatisch zelf ophaalt, kan het programma de sporen van ruim 1.700 programma's opruimen. Naast gewoon verwijderen is er ook de optie om de ruimte die de bestanden in gebruik namen diverse keren te overschrijven, zodat terughalen onmogelijk wordt. Andrew Ziem heeft versie 4.2 uitgebracht en hier zijn de volgende veranderingen en verbeteringen in aangebracht:

New: Add cleaner for Zoom

Add cleaner for Pale Moon

Add cleaner for Slack messenger

Fix: Preserve bookmarked favicons when cleaning Firefox

Clean more: Firefox bookmarked sites, moz_origins, favicons.

Support shredding with deep scan

Support advanced searches in deep scan: nregex, wholeregex, and nwholeregex

Fix: AttributeError error message when using the menu option "shred settings and quit"

Fix: remove "closest monitor" debugging message

Fix: set output of chaff to be human readable instead of base64 encoded.

Fix: do not delete LibreOffice extensions Specific to Linux Add packages for latest Fedora (32 and 33) and Ubuntu (20.04 and 20.10).

Clean Chromium when installed as snap

Fix KeyError: 'win10_theme' when switching visual themes

Fix: warning SyntaxWarning: "is not" with a literal with Python version 3.8.

with Python version 3.8. Fix: loop when maximizing window

Fix: dnf autoremove returned TypeError: a bytes-like object is required, not 'str' and left orphaned process

Do not package the unneeded Winapp.py file Specific to Windows Add cleaner for Chromium-based Microsoft Edge

Fix: wiping special files returned TypeError: ord() or access denied

Fix: UnicodeDecodeError: 'charmap' codec can't decode byte [...] error when cleaning Google chrome

error when cleaning Google chrome Fix: missing version number in executable metadata

Fix: do not install unwanted translation

Fix: in the about dialog, the website button failed

Fix: all characters were shown as rectangles because of a font error

Fix: OSError: [Errno 22] Invalid argument error when wiping free space

Fix: the menu option "shred settings and quit" did not delete winapp2.ini

Fix: make deep scan case insensitive

Fix: delete gdbus-nonce-file temporary files

Fix: error message AttributeError: 'gi.repository.Gtk' object has no attribute 'show_uri_on_window' on older Linux distributions such as Ubuntu 16.06

on older Linux distributions such as Ubuntu 16.06 Do not distribute unneeded fonts.

Renew the code signing certificate (SHA256). Developers See the list of commits or list of closed issues.

Document process for OpenSUSE Build System

Fix build process for Ubuntu 20.10