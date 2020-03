Piriform heeft versie 5.65 van CCleaner uitgebracht, de laatste versie met ondersteuning voor Windows Vista en XP. Met dit programma kunnen diverse onderdelen van Windows worden opgeschoond. Hierbij valt te denken aan tijdelijke Windows- en internetbestanden, maar ook aan overbodige rommel van een groot aantal andere programma's, waaronder Windows Media Player, Google Toolbar, Microsoft Office, Photoshop, WinRAR en ga zo maar door. Bovendien is het aantal programma's waarvan CCleaner de rommel kan opruimen, eenvoudig uit te breiden met het programma CCEnhancer.

Naast opruimen kan CCleaner ook fouten in het register en in snelkoppelingen verhelpen en de lijst met programma's die starten met Windows aanpassen, en is het mogelijk om cookies te beheren. Vanaf deze versie kan ook de algehele conditie van de computer worden getest. Naast gratis uitvoering is er ook een pro-versie, die onder meer een automatische updatefunctie biedt. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

In this version of CCleaner we have focused on adding new cleaning improvements and improving our new Health Check feature so it’s running smoothly for all of you.

Added new areas in Internet Explorer’s LocalAppData

Improved Internet Explorer cache cleaning

Browser Smart Cleaning now supports Edge Chromium

Health Check no longer shows a connection error incorrectly

Improved wording around connection errors to avoid unnecessary confusion

Fixed Health Check freezing in some cases when CCleaner is launched

CCleaner is now translated into Bengali and Urdu

Made improvements to various translations

Fixed a bug where the Estonian language option was showing Slovenian