Versie 11.5 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-installer bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om een portable versie te installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 11.5: New configuration context menu option to delete from disk

Start auto retry delay at time of error instead of reporting

Added error details to status message before retry

Improved color scheme to better integrate with system colors

Keep partial SFTP results after network failure

Fixed incorrect panel font (macOS Big Sur)

Fixed SFTP retry not working after network drop

Fixed crash on exit with floating panels (macOS Big Sur)

Fixed auto-close option not being remembered

Fixed installer high-DPI scaling issues

Fixed mouse hover issues with grid column header

Fixed menu bar icons not showing (Linux)

Removed redundant GUI layout recalculations

Keep correct panel sizes after log panel maximize

Support modern folder picker in installer

Don't raise progress dialog after sync when resuming from systray