Versie 13.6 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 13.6: Compact parent path display for medium/large row sizes

Fixed crash when mouse inputs are queued due to system lag

Don't steal focus from other app when sync progress dialog is shown

Fix crackling sound at the beginning of WAV playback (Linux)

Prevent middle grid tooltip from covering sync direction

Disable Nagle algorithm for SFTP connections