Software-update: FreeFileSync 13.6

FreeFileSync logo (75 pix) Versie 13.6 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 13.6:
  • Compact parent path display for medium/large row sizes
  • Fixed crash when mouse inputs are queued due to system lag
  • Don't steal focus from other app when sync progress dialog is shown
  • Fix crackling sound at the beginning of WAV playback (Linux)
  • Prevent middle grid tooltip from covering sync direction
  • Disable Nagle algorithm for SFTP connections

Versienummer 13.6
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website FreeFileSync
Download https://www.freefilesync.org/download.php
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 10-05-2024 16:14 2

10-05-2024 • 16:14

2

Bron: FreeFileSync

Update-historie

30-03 FreeFileSync 14.9 1
23-02 FreeFileSync 14.8 8
22-01 FreeFileSync 14.7 18
03-12 FreeFileSync 14.6 2
03-10 FreeFileSync 14.5 4
07-'25 FreeFileSync 14.4 14
03-'25 FreeFileSync 14.3 16
02-'25 FreeFileSync 14.2 5
01-'25 FreeFileSync 14.0 14
12-'24 FreeFileSync 13.9 2
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Reacties (2)

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callofduty 10 mei 2024 17:37
Werk hier al jaren mee, thuis de gratis versie. Op het werk de betaalde versie, draait altijd super.
ha ik maakte een vergissing, ik werk namelijk met syncbackfree ;)

[Reactie gewijzigd door callofduty op 23 juli 2024 13:18]

HertogJan 10 mei 2024 17:02
Sowieso de moeite om te installeren:

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